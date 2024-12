1 Der Chor des Liederkranz Emmingen beim Singwochenende. Foto: Schmid

Der Liederkranz Emmingen lädt am 22. Dezember zum traditionellen Adventskonzert ein. Die Sänger wollen die Vorfreude auf Weihnachten auf besondere Weise erlebbar machen.









Beim Adventskonzert des Emminger Liederkranz in der weihnachtlich, liebevoll herausgeputzten Fritz-Ziegler-Halle am 4. Adventssonntag sollen sich die Besucher zurücklehnen und den vorweihnachtlichen Zauber in vollen Zügen genießen.