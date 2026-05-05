Konzert in Efringen-Kirchen: Musik des Barock spannend präsentiert

Mit dem Konzert des Quartetts Willa Musica werden traditionell die Blansinger Konzerte eröffnet. Der Auftakt in diesem Jahr besonders vielseitig und abwechslungsreich gewesen.
So vielseitig und abwechslungsreich war das Programm der Blansinger Konzerte selten wie an diesem ersten Mai in der Peterskirche. Das Quartett Willa Musica ist bekannt dafür, in der „Arena-Kapelle des Markgräflerlandes“ nicht nur durch virtuose und authentisch interpretierte Werke aus den unterschiedlichen Verästelungen des europäischen Barocks zu glänzen, sondern auch mit humorvoll formulierten Erläuterungen die Besonderheiten der vorgetragenen Stücke und der eingesetzten Instrumente verständlich werden zu lassen.