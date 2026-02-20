Konzert in Ebingen: Stradivari im Doppelpack

1 Das Ebinger Kammerorchester hat hochkarätige Solisten für das Sinfoniekonzert gewinnen können. Foto: Hanns Georg Sauter Zwei international gefeierte Stars sorgen mit ihren Streichinstrumenten für ein herausragendes Klangerlebnis.







Das Ebinger Kammerorchester startet am 15. März sein musikalisches Jahr traditionell mit einem Sinfoniekonzert. Hierfür konnte zum zweiten Mal Christian Poltera als Solist gewonnen werden. Mit seinem Cello „Mara“, vermutlich das berühmteste Cello aus der Werkstatt des berühmten Geigenbauers Antonio Stradivari, kam er bereits 2024 nach Albstadt und begeisterte gemeinsam mit Christian Berkel im Kontext der Albstädter Literaturtage. Er musiziert mit den namhaftesten Orchestern der Welt und ist in den berühmtesten Konzertsälen zu hören. Er widmet sich intensiv der Kammermusik und hat sein festes Streichtrio mit Frank Peter Zimmermann und Antoine Tamestit. Dieses Mal wird er mit seiner Frau Esther Hoppe gemeinsam im Doppelkonzert von Johannes Brahms zu hören sein. Auch sie spielt eine Geige aus der Werkstatt von Stradivari. Dieses Instrument „De Ahna“ wurde im Joseph-Joachim-Quartett gespielt, hat deshalb sozusagen eine persönliche Beziehung zu Johannes Brahms und wird gemeinsam mit dem „Mara“ Cello zu einem herausragenden Klangerlebnis.