Konzert in Ebingen: Stradivari im Doppelpack
Das Ebinger Kammerorchester hat hochkarätige Solisten für das Sinfoniekonzert gewinnen können. Foto: Hanns Georg Sauter

Zwei international gefeierte Stars sorgen mit ihren Streichinstrumenten für ein herausragendes Klangerlebnis.

Das Ebinger Kammerorchester startet am 15. März sein musikalisches Jahr traditionell mit einem Sinfoniekonzert. Hierfür konnte zum zweiten Mal Christian Poltera als Solist gewonnen werden. Mit seinem Cello „Mara“, vermutlich das berühmteste Cello aus der Werkstatt des berühmten Geigenbauers Antonio Stradivari, kam er bereits 2024 nach Albstadt und begeisterte gemeinsam mit Christian Berkel im Kontext der Albstädter Literaturtage. Er musiziert mit den namhaftesten Orchestern der Welt und ist in den berühmtesten Konzertsälen zu hören. Er widmet sich intensiv der Kammermusik und hat sein festes Streichtrio mit Frank Peter Zimmermann und Antoine Tamestit. Dieses Mal wird er mit seiner Frau Esther Hoppe gemeinsam im Doppelkonzert von Johannes Brahms zu hören sein. Auch sie spielt eine Geige aus der Werkstatt von Stradivari. Dieses Instrument „De Ahna“ wurde im Joseph-Joachim-Quartett gespielt, hat deshalb sozusagen eine persönliche Beziehung zu Johannes Brahms und wird gemeinsam mit dem „Mara“ Cello zu einem herausragenden Klangerlebnis.

 

Auch sie ist ein international gefeierter Star und ist in allen großen Sälen und mit allen berühmten Orchestern zu hören. Sie ist bei großen Festivals, wie dem „Lucerne Festival“, der Mozartwoche Salzburg, „Gstaad Menuhin Festival“ ständiger Gast und hat seit 2013 eine Professur an der Universität Mozarteum Salzburg inne. Diese Saison 2025/2026 wird sie die künstlerische Leitung der Camerata Zürich innehaben.

Mit der Ouvertüre zur Oper „Idomeneo“ von Wolfgang Amadeus Mozart wird das Ebinger Kammerorchester den Konzertabend eröffnen, bevor die beiden Solisten im Doppelkonzert für Violine und Violoncello, a-moll von Johannes Brahms zu hören sein werden. Nach der Pause kommt die Sinfonie Nr. 41, C-Dur, KV 551 „Jupiter“ von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung.

Karten sind über www.reservix.de und an der Tourist-Information im Rathaus Albstadt Ebingen erhältlich. Die Pausenverpflegung übernimmt der TSV Ebingen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Festhalle Albstadt.

 