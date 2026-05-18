Konzert in Ebingen: Open-Hearts-Gospelchor singt in der Martinskirche

Die Marktmusik in der Ebinger Martinskirche bietet jeden Samstagvormittag zwischen Ostern und den Sommerferien eine musikalische Auszeit. Eine Reportage.
Die Türe des Hauptportals der Kirche öffnet sich. Nur einen kleinen Spalt. Eine junge Frau, vielleicht um die 20, vielleicht auch einfach nur müde vom Sein oder vom Abend zuvor oder von beidem, huscht rein. Alleine. Sie ist zu spät. Sie setzt sich in eine der hinteren Reihen. Es ist kurz nach 11 Uhr. Die Glocken haben schon geläutet und die allwöchentliche Marktmusik in der Martinskirche in Ebingen hat bereits begonnen. Heute mit dem Albstädter Chor „Open Hearts“. Gospel. Hoffnung. Großes Wort. Sehr großes Wort für Samstagvormittag.