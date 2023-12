Konzert in Ebingen: Marc Marshall und René Krömer besingen den Frieden auf Erden

Konzert in Ebingen

1 Mit Gesang und Musik eroberten Marc Marschall (rechts) und René Krömer die Herzen ihrer Konzertbesucher in der Ebinger Heilig-Kreuz-Kirche. Foto: Ulrike Zimmermann

Zum wiederholten Mal haben Marc Marshall, der Sohn von Tony Marshall, und René Krömer, sein kongenialer Begleiter auf dem Klavier, ein vorweihnachtliches Gastspiel in der Ebinger Heilig-Kreuz-Kirche gegeben. Ihr Publikum war begeistert.









Zum Leidwesen von Josef Hutt, dem musikalischen Leiter der Zollerlandchöre, der die beiden Künstler eingeladen hatte, waren einige Plätze im Gotteshaus frei geblieben – ob es am kalten Winterwetter lag oder an allgemeiner Zurückhaltung des Publikums in Zeiten knapper Kassen, muss dahingestellt bleiben. Diejenigen, die gekommen waren, bereuten es keine Minute lang – das Kontrastprogramm zu allem Lauten und Schrillen im täglichen Leben war Balsam für die Seele.