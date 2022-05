2 Die aktive Kapelle des Musikvereins Dotternhausen beim Frühjahrskonzert. Foto: Brandt

Dotternhausen - Der Musikverein Dotternhausen hat zum traditionellen Frühjahrskonzert eingeladen. Das Konzert wurde im Rahmen des bundesweiten Programms "Impuls" gefördert. Für Dirigent Robin Nikol war es aufgrund der Pandemiesituation seit zwei Jahren das erste Frühjahrskonzert mit dem Aktivenorchester.

Jugendkapellen spielen

Ihr ganzes Können stellten die beiden Jugendkapellen unter der Leitung von Frank Schnell mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm unter Beweis. Ein besonderer Höhepunkt waren die gemeinsamen Zugaben der beiden Jugendkapellen "Land of hope and glory" (Alfred Bösendorfer) und "What makes you beautiful" (Robert Longfield). Wie wichtig dem Musikverein Dotternhausen die Jugendarbeit ist, konnten die Zuhörer bei den Vorträgen deutlich spüren.

Mehrere Höhepunkte

Nach der Pause begann der zweite Konzertteil mit dem Aktivenorchester unter der Leitung von Robin Nikol. Trotz Einschränkungen im Probetrieb aufgrund der Pandemie begeisterten die Musikerinnen und Musiker die Gäste mit erstklassiger konzertanter Musik. Den Auftakt bildetet das Stück "Welcome to the imagination world" (Daisuke Shimizu), welches mit einem freien Anfang ohne Dirigent begann. Im Anschluss wurden die Zuhörer mit den Werken "Oregon" (Jacob de Haan) und "Out of Africa" (John Barry) auf eine musikalische Reise durch die USA und die Landschaften Afrikas mitgenommen.

Ein weiterer Höhepunkt bildete das Stück "The legend of Maracaibo" (Jose Alberto Pina). Zum Abschluss spielte das Aktivenorchester den "92er Regimentsmarsch" (Johann Nowotny) und wurde mit viel Beifall für die gute Leistung belohnt.

Die Musikerinnen und Musiker bedankten sich mit der Zugabe "Drums a-plenty" (James Christensen). Für alle Beteiligten war es ein schöner Abend mit toller Musik.