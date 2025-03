1 Blueskraft tourt seit 20 Jahren durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Foto: BLUESKRAFT

Blueskraft kommt nach Dornstetten. Die Band, die sich auf Chicago-Blues spezialisiert hat, tritt am 29. März im Kulturgasthof Engel auf.









Die Band Blueskraft tritt am Samstag, 29. März, ab 20 Uhr im Kulturgasthof Engel in Dornstetten auf. Darüber informiert der Veranstalter in einer Pressemitteilung.