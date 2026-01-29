Konzert in Donaueschingen: Das Mandelring-Quartett gastiert

Vier preisgekrönte Musiker spielen große Werke von Mozart, Mendelssohn und Janácek. Noch gibt es Karten für ihren Auftritt am Sonntag, 1. Februar, in den Donauhallen.

Das Markenzeichen des Mandelring-Quartetts sind seine Expressivität und seine ganz besondere Homogenität. Alle vier Musiker eint der Wille, nach dem Kern der Musik zu suchen und die musikalische Wahrheit herauszufiltern. Was sie besonders auszeichnet, ist laut einer Pressemitteilung der Gesellschaft der Musikfreunde, ihre sinnliche Art, mit der Musik zu leben – und das spiegelt sich auch in ihren Programmen wider.

Nun kommen die Musiker auch nach Donaueschingen, und dabei stellen sie ihren Konzertabend unter das Motto „Schicksal“. Gespielt werden dann Werke von Felix Mendelssohn, Leoš Janáček und Wolfgang Amadeus Mozart. Besonders ist laut der Mitteilung, dass alle geplanten Stücke in menschlichen Ausnahmezuständen entstanden: nach dem Tod eines geliebten, seelenverwandten Menschen, angesichts des persönlichen Ruins und höchster Seelenpein oder infolge emotionaler Schwankungen wegen der nahenden Geburt eines Kindes.

Zu Beginn der Karriere des Mandelring-Quartetts standen Preise bei den großen Wettbewerben, darunter dem ARD-Musikwettbewerb und dem Premio Paolo Borciani. Seitdem gibt die Formation Konzerte in zahlreichen europäischen Ländern, Nord- und Südamerika sowie auch in Asien.

In der Donauquellstadt tritt das Mandelring-Quartett am Sonntag, 1. Februar, 19 Uhr im Strawinsky-Saal der Donauhallen auf.

Hier gibt es Tickets

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 30 Euro und 28 Euro online im Ticketportal tickets.vibus.de, außerdem telefonisch unter 0771/85 74 50 oder in der Tourist-Information, Karlstraße 58. Tickets können auch im Rahmen des Wahl-Abonnements erworben werden, was dann auf drei oder fünf Veranstaltungen einen Rabatt von 15 Prozent bedeutet.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0771/85 72 64 oder per E-Mail an info@musikfreunde-donaueschingen.de.