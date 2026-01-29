Konzert in Donaueschingen: Das Mandelring-Quartett gastiert

Vier preisgekrönte Musiker spielen große Werke von Mozart, Mendelssohn und Janácek. Noch gibt es Karten für ihren Auftritt am Sonntag, 1. Februar, in den Donauhallen.
Das Markenzeichen des Mandelring-Quartetts sind seine Expressivität und seine ganz besondere Homogenität. Alle vier Musiker eint der Wille, nach dem Kern der Musik zu suchen und die musikalische Wahrheit herauszufiltern. Was sie besonders auszeichnet, ist laut einer Pressemitteilung der Gesellschaft der Musikfreunde, ihre sinnliche Art, mit der Musik zu leben – und das spiegelt sich auch in ihren Programmen wider.