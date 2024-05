So schön war’s bei Vanessa Mai

Konzert in der Porsche-Arena

9 Begeistert: Vanessa Mai Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Ein mitreißendes Konzert voller Sehnsüchte und Emotionen: Vanessa Mai hat in der Porsche-Arena von Liebe und Fernweh gesungen. Und viel geküsst wird auch.









Es ist vielleicht der emotionalste Moment beim Konzert von Vanessa Mai, als in der zweiten Hälfte der Kameramann Paare aus dem Publikum ins Visier nimmt, deren Köpfe dann auf den Bühnenmonitoren erscheinen: Das sei eine „Kiss cam“, sagt Vanessa Mai – eine Aufforderung zum Küssen also, und es ist durchaus anrührend zu sehen, wie viele der derart ins Rampenlicht Gerückten, nach kurzem Verdutzsein, diese dann auch befolgen, und zwar, so scheint es zumindest, aus vollem Herzen.