Konzert in der Triberger Wallfahrtskirche: Ebneter Viergesang öffnet die Herzen

Konzert in der Triberger Wallfahrtskirche

1 Eine gefühlvolle Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtstage bietet der „Ebneter Viergesang“ mit Tobias Römer (von links), Andreas Kaiser, Thomas Grieshaber und Leiter Hilmar Unterrainer beim Konzert in der Wallfahrtskirche. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Das Quartett begeisterte das Publikum mit der „Alpenländischen Weihnacht“ in der Triberger Wallfahrtskirche Maria in der Tanne. Neben Gesang gab es auch Geschichten zu hören. Die Zuhörer würdigten die Leistungen der Sänger mit stehendem Applaus.









Schon mehrfach waren sie da, die Mitglieder des Ebneter Viergesangs. Schöner und einfühlsamer kann man auf das „Fest der Liebe“ kaum eingestimmt werden, wie es die Sänger unter dem Titel „Alpenländische Weihnacht“ in der Wallfahrtskirche Maria in der Tanne am ersten Adventssonntag boten.