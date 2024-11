1 Die Metallica Tribute Band tritt am Wochenende zwei Abende lang in der Szene 64 auf. Foto: Veranstalter

Die Metallica Tribute Band SAD tritt im Zuge des Schramberger Kulturbesens am Freitag, 8. November, und am Samstag 9. November, jeweils um 20.30 Uhr in der Szene 64 in der Geißhalde auf.









Link kopiert



Die MetallicaCovermusik erklingt an zwei Tagen verbunden mit einer neuen Videoshow. An beiden Abenden gibt es eine völlig unterschiedliche Setlist, teilt der Szene 64 Vorstandsvorsitzende Ulrich Bauknecht in einer Mitteilung mit.