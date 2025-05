Konzert in der Stadtkirche: Nagold gedenkt des Komponisten Bertold Hummel

Rundgang mit Bürgermeisterin Von neuem Wohnraum und Verkehr in Oberschwandorf

Dem ersten Rundgang mit Bürgermeisterin Kerstin Brenner durch den Haiterbacher Stadtteil Oberschwandorf schlossen sich fast 50 interessierte Bürger an. Weitere Rundgänge in den anderen Ortsteilen folgen. So am kommenden Samstag in Beihingen.