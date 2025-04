Konzert in der Stadthalle Sulz: Alexandra Hofmann und Hansy Vogt vereinen Musik und Inklusion

1 Alexandra Hofmann Foto:

Vor ihrem Konzert am 5. April in der Stadthalle im Backsteinbau Sulz zeigt sich die Sängerin Alexandra Hofmann mit einem großen Herz für Inklusion und besucht die NeckarWerkstatt in Sulz.









Die Vorfreude auf den 5. April ist bei vielen Menschen in der NeckarWerkstatt groß. Denn an diesem Abend tritt Alexandra Hofmann gemeinsam mit Hansy Vogt in der Stadthalle im Backsteinbau in Sulz auf – und nicht nur das: Einige Mitarbeitende der Werkstatt werden mit ihr gemeinsam auf der Bühne stehen und ein Lied singen.