Konzert in der Schlosshalle: So begeisterte der Jazzchor „Passatempo“ in Wolfach

Wegen der unsicheren Wetterverhältnisse wich der Jazzchor „Passatempo“ mit seinem Sommerkonzert am Dienstag vom Platz vor dem Rathaus in die Schlosshalle aus. Eigentlich eine gute Wahl, kamen doch im geschlossenen Raum die 17 Stimmen umso besser zur Geltung. Instrumental begleitet wurde das Chorkonzert gewohnt stimmig von Alexander Geladze am Klavier und, gelegentlich, von Mitsänger Reinhold Fuchs an der gestöpselten Trompete.

Die Freude über den Auftritt war bei den Sängerinnen und Sängern durchgehend zu spüren. Chorleiterin Kathrin Krichel hat die Stücke des Abends mit dem Laienchor ausgezeichnet einstudiert.

Auf dem Programm standen, wie Krichel betonte, allesamt Lieblingstitel des Chors und allesamt im Zeichen von Swing. Entsprechend erklang zur Eröffnung ausgesprochen schwungvoll Lorenz Maierhofers Kanon „Let’s Swing“.

Musik aus Brasilien

Mit Antônio Carlos Jobim’s „The Girl from Ipanema“, das man von dem Jazzmusikers Stan Getz noch im Ohr hat, tauchte der Chor tief in die brasilianische Musikwelt ein. Bei dem bekannten „Lollipop“ dann schien der Chor von seinem eigenen Rhythmus mitgerissen. Mit einer gehörigen Portion Gefühl erklang Nat King Cole’s „The Autumn Leaves“. Aus den Songs des Musicals „Hair“ hatte die Dirigentin ein Medley zusammengestellt, zu dem sie als willkommenen Gag ihre Haare öffnete und einige Sängerinnen Hippie-Stirnbänder anlegten.

„Jetzt kommt unser Standard-Stück“, verkündete Kathrin Krichel und der Chor stimmte Count Basie’s „Fly Me To The Moon“ an, das einst Frank Sinatra so unvergesslich sang und an dessen Ende ein vielstimmiges „I love you“ stand. Mit John Denver’s „Leaving on the Jetplane“ sang der Chor eines seiner ersten Lieder, entsprechend überzeugend gelang es auch. Als letzter Beitrag und schwungvoller Höhepunkt erklang „The Bare Necessities“ aus dem Dschungelbuch- Film.

Der Beifall der begeisterten Zuhörer war groß und eine Zugabe vorsorglich vorbereitet: Das bekannte „Thank You For The Music“ von Abba. Die Rufe nach einer weiteren Zugabe allerdings brachte Krichel ein wenig in Verlegenheit. Kurzerhand sang man, auch weil’s so schön war, noch einmal „The Bare Necessities“

Der Name des Chors

Der von Kathrin Krichel geleitete und seit 2010 bestehende Jazzchor trägt den fast schon programmatischen Titel „Passatempo“ (Zeitvertreib), kann doch jeder bei ihm mitsingen, der Lust auf Gesang hat.