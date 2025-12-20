Die Fantastischen Vier haben am Freitag zum ersten Mal seit der Ankündigung ihrer Abschiedstour in der Schleyerhalle gespielt. Kritik, Bilder und Setlist von einem energischen Konzert.

Zehn Lieder vor dem Ende kippt das Konzert, und noch einen Song später befindet sich Thomas D in der Waagerechten: Nachdem die Fantastischen Vier zu Beginn des letzten Drittels ihrer traditionell „Alle Jahre Die da“ betitelten Vorweihnachts-Show ihren Keyboarder in „Tag am Meer“ meditativ mäandernde Jazz-Einwürfe haben wagen lassen, ziehen sich Smudo und Michi Beck zurück. Thomas D darf nun also ganz alleine Philosophisches zu zeitlosen Pianoklängen kundtun: „So wie die Welt erscheint, ist sie wohl zweigeteilt, / wenn uns das Leben trennt und das Ende eint“, heißt es im Song „Inferno“. Teile des Liedes vom aktuellen Fanta-4-Album „Long Player“ sprechsingt der 56-Jährige, während er mit den Fanta-Fans den ultimativen Vertrauensbeweis der Rockkultur zelebriert: Sie tragen ihn über ihren Köpfen durch die Halle.

And. Ypsilon, der Soundspezialist der Fantastischen Vier, darf ein paar Songs später an seinen vertrauten Reglern experimentieren: „Projekt Y“ heißt das Stück, das fast ohne Text auskommt und mit Klängen zwischen Weltraum-Erkundung und Computer-Chaos die sphärische Variante des Hip-Hop feiert. Smudo, dem kurz vor Schluss wieder sein retro-futuristisch quiekender Blick in die Zukunft gegönnt wird, sagt dann die Sätze, die die Tragweite der Abschiedstour-Ankündigung der Fantastischen Vier vor sechs Wochen relativieren: „Unser Traum war es, in der Schleyerhalle zu spielen. Das machen wir noch lange.“ Dass dieses Fanta-4-Konzert das mittlerweile 21. in Stuttgarts größter Arena ist, hat zuvor schon Michi Beck mit gewissem Stolz mitgeteilt.

Kollektive Kraftanstrengung von Fanta Vier in der Schleyerhalle

Es ist mit fast 12 000 Zuschauern ausverkauft, genauso wie das zweite der beiden „Alle Jahre Die da“-Konzerte 24 Stunden später. Und es erinnert mit seinem grandiosen Finale und seinem robusten Beginn ein wenig an die Arbeit grundsolider Anstreicher, deren Leidenschaft abends der impressionistischen Malerei gilt und der expressionistischen gleich noch dazu.

Aber mit Hüpfburg-Hip-Hop haben die Fantastischen Vier ihr Geld verdient und das Genre mit energiegeladenem Kollektiv-Rap zu seit geraumer Zeit erstaunlich funky Beats perfektioniert. „Was geht“, in der Schleyerhalle gleich zu Beginn verbraten, gerät zu einem für diese Energie-Jonglage typischen Song, der mittels kollegialer Kraftanstrengung von Höhepunkt zu Höhepunkt strebt, immer Richtung Ekstase. Auch aktuelle Lieder wie „44 Tausend“ beschwören an diesem bemerkenswert wehmutsarmen Abend die Wirkmächtigkeit bewährter Konzertrituale: „Die Halle gibt Applaus, wenn das Licht ausgeht. / Und alle flippen aus, wenn der Beat loslegt.“ Zum Schluss dieser erfrischend unbescheidenen Selbstvergewisserung heißt es gar: „Und alle denken wieder gegen Ende so: / Die Fantas spiel’n wie immer ihre beste Show.“

Zu Songs wie diesen hüpfen die Fantastischen Vier wie einige Jahrzehnte jüngere Versionen ihrer selbst vor der Riesenleinwand herum, auf der bevorzugt extrem kontrastreiche Bilder von ihnen gezeigt werden. Die Stuttgarter Hip-Hop-Wegbereiter sind immer schon Meister jener Disziplin gewesen, in der sich ihre Fans als Teil von etwas Größerem fühlen dürfen. Ihr mittlerweile aufgedrucktes Verfallsdatum – zumindest den Tourneezirkus betreffend – ist geeignet, dem Fanta-Wirgefühl zusätzlich einen historischen Touch zu verleihen, der die bewährten Rituale noch intensiviert.

Entdeckergeist der Fantastischen Vier ist noch nicht erloschen

Natürlich spielen die Fantastischen Vier auch bei diesem zweistündigen Heimspiel ihre Hits wie „Die da!?!“ und eine vom Bass unerbittlich Richtung Existenzialismus gedrückte Version von „MfG“. Sie feiern Verbundenheits-Hymnen wie „Troy“ und Nachdenkliches vom aktuellen Album wie „Was man will“. Am eindringlichsten gelingen ihnen in der Schleyerhalle jene Momente, für deren Dehnung keine körperliche Verausgabung vonnöten ist: Wenn sie Jazz streifen, Soultupfer wagen oder mithilfe ihres ebenso vielseitigen wie virtuosen Gitarristen Markus Birkle harten Rock zitieren, dann könnte man die seit 36 Jahren als fantastisch firmierenden Vier für experimentierfreudige Newcomer mit großer Zukunft halten.

Wenn Smudo, Thomas D und Michi Beck hin und wieder aus dem hierzulande von ihnen geprägten Team-Rap ausscheren und auf ihrer gemeinsamen Bühne ihre nicht immer deckungsgleichen musikalischen Hobbys kultivieren, entsteht zu den Soundideen von And. Ypsilon auch diesmal in der Schleyerhalle Erstaunliches im Sog, den die exzellente beataffine Begleitband entfacht. Der Entdeckergeist der Fantastischen Vier ist noch nicht erloschen. Den Überschwang der Hip-Hop-Überrascher haben sie erfolgreich konserviert.

Die Setlist der Fantastischen Vier in Stuttgart