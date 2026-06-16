Konzert in der MHP Arena: Welche Songs spielt Helene Fischer in Stuttgart?

Von „Atemlos durch die Nacht“ bis „Herzbeben“: Wir verraten die Liste der 34 Songs, die an diesem Dienstag bei Helene Fischers Stuttgart-Show voraussichtlich auf dem Programm stehen.

Helene Fischer verspricht bei ihrer „360° Stadion Tour 2026“ in der Stuttgarter MHP Arena eine gigantische Show mit über 30 Songs aus ihrer 20-jährigen Karriere. Im Interview mit unserer Zeitung hatte sie schon 2025 angekündigt, dass sie vom Schlager bis Rock das gesamte Musikspektrum abdecken will: „Ich liebe musikalische Vielfalt – sie ist ein Teil meiner Identität. Jede Klangfarbe bringt eine eigene Emotion hervor. Mal ist es die Kraft eines Rocksongs, mal die Zärtlichkeit einer Ballade, mal die Euphorie eines Dance-Moments“, sagte Helene Fischer in dem Gespräch.

Unsere Empfehlung für Sie Helene Fischer im Interview „Vielfalt ist Teil meiner Identität“ Helene Fischer verrät Details über ihre neue Liveshow, mit der sie am 16. Juni in der MHP Arena in Stuttgart auftritt und bei der sie den Fans ganz nahe kommt. Noch gibt es Tickets. 34 Songs in zweieinhalb Stunden Doch welche Songs sind das? Welche Klassiker sind dabei? Welche Hits lässt sie vielleicht aus? Welche Lieder an diesem Dienstag in Stuttgart auf dem Programm stehen, ist zwar offiziell noch ein Geheimnis. Erst nach Beginn der Show um 20 Uhr wird die amtliche Helene-Fischer-Setlist des Abends bekanntgeben. Aber bei einem so großen Spektakel wie diesem, gibt es in der Regel wenig Platz für Improvisation und Variation.

Man kann deshalb davon ausgehen, dass die meisten Lieder, die beim Tourauftakt am 10. Juni in Dresden und am 13. Juni in Berlin auf dem Programm standen, auch bei der auf zweieinhalb Stunden angesetzten Show in der MHP Arena gespielt werden. Es könnte aber in Stuttgart durchaus auch zu der einen oder anderen Abweichung und Überraschung kommen. Bleiben Sie gespannt und neugierig!

Helene Fischer: Setlist

Hier die Liste der Lieder (in chronologischer Reihenfolge), die Helene Fischer beim Tourauftakt in Dresden gespielt hat.

Jetzt oder nie

Unser Tag

Genau dieses Gefühl

Flieger

Feuer am Horizont

Hundert Prozent

Mitten im Paradies

Die Hölle morgen früh

Von hier bis unendlich

Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n

Schau mal herein

Mit keinem Andern

Te quiero

Marathon

Nur mit Dir

Vamos a marte

Liebe ist ein Tanz

Das Karussell in meinem Bauch

Fehlerfrei

Warum

Null auf 100

Und morgen früh küss ich Dich wach

Spiele

Rausch

Wir zwei

Regenbogenfarben

Wir werden eins

Atemlos durch die Nacht

An meiner Seite

Blitz

Herzbeben

Achterbahn

Heute Nacht

Phänomen

Helene Fischer: Termine „360° Stadion Tour“

Weiter Termine der Stadiontour sind:

19.06.2026: F rankfurt/Main – Deutsche Bank Park

– Deutsche Bank Park 20.06.2026: F rankfurt/Main – Deutsche Bank Park (Zusatzshow)

– Deutsche Bank Park (Zusatzshow) 23.06.2026: Gelsenkirchen – VELTINS-Arena

– VELTINS-Arena 26.06.2026: Köln – RheinEnergieStadion (Zusatzshow)

– RheinEnergieStadion (Zusatzshow) 27.06.2026: Köln – RheinEnergieStadion

– RheinEnergieStadion 30.06.2026: Amsterdam (Niederlande) – Johan Cruijff Arena

(Niederlande) – Johan Cruijff Arena 03.07.2026: Hamburg – Volksparkstadion (Zusatzshow)

– Volksparkstadion (Zusatzshow) 04.07.2026: Hamburg – Volksparkstadion (Zusatzshow)

– Volksparkstadion (Zusatzshow) 07.07.2026: Hannover – Heinz von Heiden Arena

– Heinz von Heiden Arena 11.07.2026: Wien (Österreich) – Ernst-Happel-Stadion

(Österreich) – Ernst-Happel-Stadion 14.07.2026: Zürich (Schweiz) – Stadion Letzigrund

(Schweiz) – Stadion Letzigrund 17.07.2026: München – Allianz Arena

Tickets gibt es hier.