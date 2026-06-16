Konzert in der MHP Arena: Welche Songs spielt Helene Fischer in Stuttgart?

Von „Atemlos durch die Nacht“ bis „Herzbeben“: Wir verraten die Liste der 34 Songs, die an diesem Dienstag bei Helene Fischers Stuttgart-Show voraussichtlich auf dem Programm stehen.
Helene Fischer verspricht bei ihrer „360° Stadion Tour 2026“ in der Stuttgarter MHP Arena eine gigantische Show mit über 30 Songs aus ihrer 20-jährigen Karriere. Im Interview mit unserer Zeitung hatte sie schon 2025 angekündigt, dass sie vom Schlager bis Rock das gesamte Musikspektrum abdecken will: „Ich liebe musikalische Vielfalt – sie ist ein Teil meiner Identität. Jede Klangfarbe bringt eine eigene Emotion hervor. Mal ist es die Kraft eines Rocksongs, mal die Zärtlichkeit einer Ballade, mal die Euphorie eines Dance-Moments“, sagte Helene Fischer in dem Gespräch.