Konzert in Stuttgart: Melissa Etheridge rockt in der Stuttgarter Liederhalle

Mit 64 Jahren rockt die Songwriterin aus den USA noch immer wild. In der Liederhalle kochte am Montagabend nicht nur die Luft. So war es beim Konzert in Stuttgart.







Zugaben spielt Melissa Etheridge nicht mehr. Sie bleibt da und spielt gleich jene beiden Stücke, mit denen sie jede Show beendet, auch die am Montagabend in der Liederhalle: „Bring Me Some Water“ dauert hier knapp neun Minuten, „Like the Way I do“ fast 14. Melissa Etheridge feiert ihre großen Hits auf furiose Weise. Sie entfesselt Stürme auf der Gitarre, sie springt zu ihrem Schlagzeuger und trommelt gemeinsam mit ihm. Ihre Band besteht aus Gitarre, Bass und Schlagzeug. Drei Männer stehen hinter ihr, sie beherrscht die Bühne.