15 Hubert von Goisern beim Stuttgarter Konzert Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Hubert von Goisern will mit Operette, Spott und ganz viel Gefühl sein Publikum begeistern. Aber ist ihm das beim Konzert in der Stuttgarter Liederhalle auch gelungen?















Link kopiert

Er schwingt sich erst ein bisschen ein, volkstümlich, gemütvoll, und seine Band schwingt mit ihm. Er tanzt über die Bühne, das weit auseinanderfließende Akkordeon in Händen. Dann plötzlich: Ein schwerer Gitarrenakkord – und die Folklore wird zum Alpenrock. Hubert von Goisern ist in Stuttgart, am Freitagabend, spielt in der Liederhalle, in der nahezu ausverkauften Liederhalle.

Jodeln im Duett

Im November wird er seinen siebzigsten Geburtstag feiern, seit mehr als vierzig Jahren spielt er neue Volksmusik. Hubert von Goisern erkundete die Welt, beschäftigte sich mit musikalischen Traditionen und Instrumenten, die er in Afrika, den USA, den Philippinen oder in Tibet kennenlernte. Auf der Donau reiste er quer durch Europa. Mit dabei war die Tiroler Gruppe Ganes, zu der auch Maria Moling gehörte. Sie begleitet Hubert von Goisern nun bei seinen Konzerten, spielt Percussion, Marimba, das Theremin, die Gitarre, und sie steht schließlich auch am Mikrofon, singt und jodelt wunderbar im Duett mit Hubert von Goisern.

Der schickt sein Publikum an diesem Abend auf eine weitere erstaunliche Reise, in der die unterschiedlichsten Stile und Emotionen dicht beieinander ihren Platz finden. Mit der Veröffentlichung seines jüngsten Albums hat sich Hubert von Goisern Zeit gelassen. „Zeiten und Zeichen“ erschien im September 2020, fünf Jahre nach dem Vorgängeralbum „Federn.“ Die neueren Titel bestimmen den größten Teil des Konzertes – „Des basst scho“, sagt der Künstler. „I halt des aus, und ihr au.“ Viel elektronischen Klang hört man; bissige Zeitkritik und ein seltsamer Humor befruchten sich. Hubert von Goisern berichtet von einer Reise nach Grönland, bei der er keinen Eisbären sichtete. Nun singt er, in karibischem Ton, mit Ukulele, vom Eisbären, der nach Eiweiß sucht – sein Kommentar zum Klimawandel.

Schrecklich-schöner Franz Lehár

Ein kleines Meisterwerk des österreichischen Weltreisenden, auch auf der Bühne, ist ein Stück, das „Freunde“ heißt und Operettensamples mit Rap-Einlagen mischt. Es erzählt vom Erfolgskomponisten Franz Lehár, der zu Beginn des vorigen Jahrhunderts die schönsten Operetten schrieb, beliebt bei allen führenden Nazis war und nicht eingriff, als sein jüdischer Librettist Fritz Löhner-Beda deportiert und ermordet wurde: „Das Leben ist schön, so schön.“

Neben Maria Moling, die im grünen Kleid über die Bühne wirbelt, gehören Severin Trogbacher als Gitarrist und Geiger, Alex Trebo an den Keyboards, Helmut Schartlmüller am Bass und Alex Pohn am Schlagzeug zur Band; auch Roadie Hannes hat einen kurzen Auftritt als Sprechsänger. Hubert von Goisern spielt Akkordeon, Trompete, Flügelhorn, jodelt, singt mit markanter Stimme, erzählt seine Geschichten.

Die Jungen werden alt, und die Alten sind gestorben

Und ehe er sich, spät an diesem fabelhaften Abend, alleine mit akustischer Gitarre auf die Bühne setzt und ein letztes Lied beginnt, singt er mit seiner Band auch einige sehr alte, schöne Stücke – „Weit weit weg“, das er schon 1992 mit den Original Alpinkatzen aufnahm, und „Heast es nit“, aus dem selben Jahr: „Heast es nit, wie die Zeit vergeht? Die Jungen san alt wordn, und die Altn san g’storbn.“ Leise schwebt ein Jodler in der Liederhalle, klingt lange nach.