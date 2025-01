Konzert in der Kulturfabrik: Rapper Eko Fresh kommt nach Albstadt

1 Eko Fresh tritt am 10. April in der Ebinger Kulturfabrik auf. Foto: Ben Hammer

Der Rapper Eko Fresh legt in seiner „Legacy Tour“ einen Stopp in Ebingen ein. Am Samstag, 10. April, feiert er in der Kulturfabrik (ehemals „Tropi“) sein Comeback. Das musikalische Erbe des Künstlers ist schon jetzt reich an Hits, die mehrere Generationen geprägt haben und stilbildend für ganze Genres waren, sodass es nun für eine komplette Werkschau über all seine unterschiedlichen Schaffensphasen an der Zeit ist. Der türkischstämmige Rapper ist seit der Jahrtausendwende eine feste Konstante in der Deutschrap-Szene.