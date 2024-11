1 Die aktuellen Bandmitglieder von Dust and Bones (von links): Sven Schulz, Mark Jazz, Manu Harzer, Samu Mäder und Arthur Mäder. Foto: Babette Klöpfer

Dust and Bones spielen ein Revival-Konzert. Die Band steht seit 30 Jahren auf der Bühne.









Viele Geschichten beginnen mit den Worten „Es war einmal…“ Und man könnte meinen, in der Gegenwart ist nichts mehr davon zu finden. Nicht so bei der Rockband Dust and Bones – sie waren einmal und sind auch heute noch. Aussehen und Zusammensetzung der Band haben sich in 30 Jahren etwas verändert, die Haare sind heute kürzer. Ihre Musik ist aber geblieben.