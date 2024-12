Johannes Kaupp-Chöre gastieren in Lützenhardt

Konzert in der Herz-Jesu-Kirche

1 Der Kammerchor des Hochschwarzwalds gastiert. Foto: Kammerchor

Der musikalische Leider gibt ein Kirchenkonzert in seiner Heimatgemeinde mit dem Stemning-Ensemble und dem Chor des Hochschwarzwalds.









Ein niveauvolles Kirchenkonzert bietet der aus Lützenhardt stammende 31-jährige Johannes Kaupp am Sonntag, 15. Dezember, um 17.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Lützenhardt.