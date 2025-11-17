Konzert in Calw: Chor und Orchester harmonieren perfekt

Die Stadt- und Jugendkapelle feierte mit ihrem Jahreskonzert ihr 360. Wiegenfest. Die musikalische Geburtstagsfeier fand auf höchstem Niveau und in neuem Format statt.
Die Instrumentalisten des sinfonischen Blasorchesters und der „Neue Chor Altdorf“ trugen zu diesem fantastischen Konzerterlebnis bei. Wieso gerade ein Chor aus Altdorf mit den „Calwern“ zusammen ein Konzert gestaltete, wurde spätestens klar, als Stadtmusikdirektor Thomas Daub vor die Sängerinnen und Sänger trat und diese zum richtigen Takt und Ton dirigierte: Daub ist auch in Altdorf Chorleiter.