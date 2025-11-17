Konzert in Calw: Chor und Orchester harmonieren perfekt

Die Stadt- und Jugendkapelle feierte mit ihrem Jahreskonzert ihr 360. Wiegenfest. Die musikalische Geburtstagsfeier fand auf höchstem Niveau und in neuem Format statt.

Die Instrumentalisten des sinfonischen Blasorchesters und der „Neue Chor Altdorf“ trugen zu diesem fantastischen Konzerterlebnis bei. Wieso gerade ein Chor aus Altdorf mit den „Calwern“ zusammen ein Konzert gestaltete, wurde spätestens klar, als Stadtmusikdirektor Thomas Daub vor die Sängerinnen und Sänger trat und diese zum richtigen Takt und Ton dirigierte: Daub ist auch in Altdorf Chorleiter.

Um es vorweg zu nehmen: Der Chor und das Orchester harmonierten perfekt. Das Wagnis, gemeinsam Stücke aufzuführen, wurde von beiden Seiten als Erfolg eingestuft und mit zwei Zugaben (“Thank you for the music“) vom Publikum honoriert. Man darf davon ausgehen, dass diese Form gemeinsamer Konzerte von Blasmusikorchestern mit Chören Nachahmer finden wird.

Dass die Calwer Stadt- und Jugendkapelle topfit dasteht, zeigte die gewaltige Größe und Zusammensetzung des Orchesters, die laut Dieter Kömpf, Stellvertreter des Oberbürgermeisters, „ein kultureller Schatz in der Calwer Kulturszene darstellt, auf den die Stadt mit Stolz blickt.“

Publikum feiert den Nachwuchs der Kapelle

Sowohl die zunehmende Zahl für ihr langjähriges Engagement zu ehrender Musiker als auch die Darbietungen des musikalisch starken Nachwuchses ließen die Calwer gut aussehen und weisen auf eine vielversprechende Zukunft hin.

Den jungen Menschen im Vororchester und in der Jugendkapelle merkte man an, dass sie das Musizieren lieben. Sie heimsten mit stolzer Brust frenetischen Beifall der Gäste ein. Nicht nur Hans-Joachim Fuchtel, Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbandes nahm den Glanz in den Gesichtern der Kinder und Jugendlichen wahr, als diese vom Publikum gefeiert wurden.

Die Großen, also Instrumentalisten und Sänger, boten Musik vom Feinsten. Beispielsweise mit dem Hit Gabriella’s Song.“ „Wie im Himmel“ hieß vor 20 Jahren der Erfolgsfilm über einen Kirchenchor und seine Verwebungen.

Das Zusammenspiel von Bläsern und Sängern dürfte Nachahmer finden. Foto: Roland Stöß

Schwungvoll kam das „Baba Yetu,“ also das „Vater Unser“, in der Sprache der Swahili daher. Hier hatte es der große Chor, der ohne Unterstützung von Mikrofonen sang, trotz vieler Stimmen ein wenig schwer, gegen die Wucht der Bläser und Schlagwerke anzukommen – was den Glanz nicht trübte und den Erfolg nicht schmälerte.

Kostproben ihres vielseitigen Repertoires und Ausdruck des großen Könnens boten die Sänger mit herrlichem A-capella-Gesang. Den Welthit „Music“ von John Miles im Arrangement von Oliver Gies eben ohne die Unterstützung von Instrumente akzentuiert zu performen, gelang trefflich. Ansonsten begleitete Erika Shimoda am Klavier die große Sängerschar.

Jahreskonzert besticht mit Liebe zum Detail

Nicht minder brillant präsentierte sich das sinfonische Blasmusik-Orchester mit vielen Hits aus der Pop-, Film- und Musicalwelt. Ob es ein Medley aus „Mary Poppins“ oder ein Ausflug auf die Vulkanlandschaft Lanzarotes („Montanas del Fuego“) sein sollte, stets entwickelte sich im Geiste der Zuhörer ein Bild zum jeweiligen Lied.

Das Jahreskonzert, für Musikanten aus allen Genres ein Highlight, bestach durch die Liebe zum Detail. Angefangen von der netten Begrüßung am Eingang durch den jüngsten Nachwuchs (“Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend“) , über eine anspruchsvolle Getränkebar bis zu den leckeren Maultaschen mit Kartoffelsalat, kredenzt vom Förderverein der Stadt- und Jugendkapelle.

Bei der abschließenden „Lobhudelei“ (Zitat Daub) zeigte sich der Verein von einer besonders sympathischen Seite. Man ehrte die Frau, die fast jeder Aula-Gast kennt, der fast jeder schon mal seinen Mantel in die Hand gedrückt hat, die aber nie eine Hauptrolle spielte: Elisabeth Balz wurde auf die Bühne gerufen. Sie trug zum letzten Mal Verantwortung bei einem Jahreskonzert der Calwer Stadt- und Jugendkapelle Jetzt wünschte man der überraschten und gerührten Hausmeisterin einen schönen Ruhestand.

Verdienstnadel Silber für 15 Jahre:

Iris Böhmig (Klarinette). Ehrennadel Bronze für zehn Jahre:

Johanna Roller (Querflöte), Laura Hermann (Querflöte). Ehrennadel Silber für 20 Jahre:

Melanie Trick (Querflöte), Therese Fritz (Klarinette). Ehrennadel Gold für 30 Jahre:

Patricia Stier (Klarinette), Wolfgang Burkhardt (Tuba).