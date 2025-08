„All You Need Is Love“

1 Das Duo „Sing Your Soul“ trat zum wiederholten Male in der Bergkirche auf dem Wimberg auf. Foto: Susanne Schäfer Auf ihrer Sommertour durch Deutschland machte das Duo „Sing Your Soul“ zum dritten Mal Station in der Bergkirche auf dem Wimberg.







Link kopiert



Meike Salzmann (Konzert-Akkordeon) und ihr Musikerkollege Ulrich Lehna (Bass-Saxofon) hatten Beatles-Songs neu arrangiert und für ihre Instrumente aufgearbeitet. Der Titel des Abends lautete „All You Need Is Love“.