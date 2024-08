Konzert in Blumberg

1 Astrid und Axel Schlumberger sind am Samstag, 7. September, in der Evangelischen Kirche Blumberg zu Gast und präsentieren Stücke von Bach und Piazzolla. Foto: Schlumberger

Astrid und Axel Schlumberger gastieren am Samstag, 7. September, in der evangelischen Kirche Blumberg. Das Akkordeon-Duo spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs, Maurice Ravel und Astor Piazzolla, wie es in einer Presseinformation heißt.