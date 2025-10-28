Konzert in Blumberg: Klangvolle Vielfalt erfüllt die St.-Andreas-Kirche

Ein nicht einfaches Unterfangen: Der gemischte Chor MGV 1860 Blumberg hat in der St.-Andreas-Kirche zu einem Konzert eingeladen und Gastvereine aus Riedböhringen und Hausen vor Wald eingeladen. Und die Dirigenten mussten geeignete Lieder für ein Konzert in der Kirche finden, das aber kein reines Kirchenkonzert werden sollte. So entsteht ein Liederabend mit vielfältigem Programm, das von den zahlreichen Besuchern am Ende mit viel Applaus bedacht wird.

Nach der Begrüßung durch Blumbergs MGV-Vorsitzenden Helmut Fritz übernimmt Cornelia Fritz die Moderation des Konzerts. Unter der Leitung von Irina Schilling eröffnet der gemischte Chor aus Blumberg mit einem Liederblock, in dem das Leben und die Liebe im Mittelpunkt stehen.

„Liebe das Leben“, „Leben ist mehr“ und ein heiteres „Sing, sing, sing“ im Original von Luis Prima, das jedoch Benny Goodman verbreitete, bilden einen beschwingten Auftakt des festlichen Programms. Der Männerchor aus Hausen vor Wald singt das bekannte Lied „Miteinander“, das in Schulen an vielen Orten gesungen wird, ebenso das christliche „Morgenrot“ und „Dona Maria“. Dieses berühmte Lied erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen in den Favelas von Rio de Janeiro. A capella begeistert der Chor mit seinem Dirigenten, Philip Schulz.

Einer der Gastchöre in Aktion: Chor4more aus Riedböhringen begeistert das Publikum mit klassischem, christlichem Liedgut. Foto: MGV Blumberg

Chor4more, ein gemischter Chor aus Riedböhringen, wird von zwei Dirigenten, Madeleine Schmidhäuser und Matthias Mayer, angeführt. Neben den Liedern „The lord bless you and keep you“ und „Pater Noster“, das die Männer von der Empore aus singen, bildet eine besondere Version des „Vater unser im Himmel“ als Schluss dieses christlichen Liedblocks. Axel Zucht zeigt mit seinem Zwischenspiel, welche Vielfalt an Melodien auf einer Kirchenorgel möglich ist.

Moderne christliche Lieder

Mit weiteren A-capella-Beiträgen wie „Tebe Moem“, „Be still, my soul“ und einem eindrücklichen „Amen Halleluja“ bringt der Männerchor aus Hausen vor Wald ansprechende Beiträge in die Kirche. Auch Chor4more begeistert mit modernen christlichen Liedern. Dazu erklingt die instrumentale Begleitung einer Blockflöte, gespielt von Madeleine Schmidhäuser. Anton Bruckners Welthit mit dem Titel „Locus iste“ (Dieser Ort), das tiefreligiöse „In dir ist Freude“ und das Bekenntnis „Wohl mir, dass ich Jesus habe“ von Bach, das Madeleine Schmidhäuser auf der Blockflöte begleitet, bringen eine sehr christliche Note passend zum Ort des Konzertes.

Mit den heiteren, doch auch nachdenklichen Liedern „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Maffay und Zuckowksi sowie „Über den Wolken“ von Reinhard Mey beschließt der gastgebende Chor aus Blumberg das Programm, jedoch nicht, ohne sich mit einem gesungenen „Dankeschön und auf Wiedersehen“ zu verabschieden. „Warum bist Du gekommen, wenn Du schon wieder gehst“, singt der Bajazzo im gleichnamigen Lied, das von allen drei Chören gemeinsam vorgetragen wird. Mit dem gemeinsamen „Großer Gott, wir loben Dich“, begleitet von Axel Zucht an der Orgel, verabschieden sich Chöre und Besucher vom gelungenen Konzertabend in der St.-Andreas-Kirche in Blumberg.