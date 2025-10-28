Konzert in Blumberg: Klangvolle Vielfalt erfüllt die St.-Andreas-Kirche

Der MGV 1860 Blumberg sang mit weiteren Gastvereinen in der St.-Andreas-Kirche. Das Liedgut war nicht nur christlich geprägt.
Ein nicht einfaches Unterfangen: Der gemischte Chor MGV 1860 Blumberg hat in der St.-Andreas-Kirche zu einem Konzert eingeladen und Gastvereine aus Riedböhringen und Hausen vor Wald eingeladen. Und die Dirigenten mussten geeignete Lieder für ein Konzert in der Kirche finden, das aber kein reines Kirchenkonzert werden sollte. So entsteht ein Liederabend mit vielfältigem Programm, das von den zahlreichen Besuchern am Ende mit viel Applaus bedacht wird.