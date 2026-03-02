Konzert in Binzen: Musik, die munter macht wie ein Espresso

„Klassik bewegt“ war unterwegs zu Kaffeehaus-Kulturen in Wien, Italien und Amerika. Das Frühlingskonzert in einem Autohaus in Binzen zog am Samstagnachmittag viel Publikum an.
So ein bisschen an diese Kaffeehaus-Szene erinnerte Klaus Koska in der Rolle als eleganter Ober, der in „Zwischengängen“ den Musikern an einem Tischchen länderspezifisch Kaffee servierte: von der Mokkatasse bis zum Kaffeebecher. Da fehlte an diesem Nachmittag im voll besetzten lichtdurchfluteten Schauraum des Autohauses „bhg“ nur noch der Duft frisch gebrühten Kaffees…