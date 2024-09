Konzert in Bildechingen

1 Potluck on Stage in Bildechingen. Foto: Peter Morlok

„Potluck“, eine heimische Coverband, legte am Sonntagnachmittag einen Stopp bei „Straubs Krone“ in Bildechingen ein.









Aufgrund ihrer musikalischen Klasse hat sich die Band in allerkürzester Zeit vom Geheimtipp zum Garanten für Top-Stimmung etablierte, war mit dem Musikcocktail on Tour und trat nun in Bildechingen auf.