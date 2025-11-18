Konzert in Bildechingen: Chöre entführen Zuhörer auf musikalische Reise

Peter Straub hat in den vergangenen Jahren mehrere Chöre ins Leben gerufen – zwei Kinderchöre und einen Jugendchor. Am Samstag konzertierten die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit dem Schulchor der Roßbergschule. Zum Konzertabend waren zahlreiche Zuhörer gekommen, die sich an Melodien erfreuen durften, die besonders den Herbst in den Mittelpunkt stellten.

Das anspruchsvolle und abwechslungsreiche Programm zeigte die große musikalische Bandbreite der Chöre und auch deren Können. Dass im Herbst alles so bunt, neblig, kalt und windig ist, beschreibt das Lied „Herr Bst“, mit dem der Kinderchor 1 sein Konzert begann. Zuvor allerdings erklang „Vorhang auf!“ – genau dies geschah, bevor die Chöre auf die Bühne kamen. Ein Regen-Kanon folgte – der zeigte, dass Regen auch Spaß machen kann. Zum Abschluss sang der Kinderchor ein Lied über das Drachensteigen lassen. Begleitet wurden die Chöre von Bernhard Vogl am Cajon und von David Daltoe an der E-Gitarre.

Jugendchor tritt auf

Der Jugendchor hatte anschließend seinen großen Auftritt – hier stellten die jungen Damen ihr Können unter Beweis, etwa mit zwei Liedern aus dem Kinofilm „Die Kinder des Monsieur Mathieu“. „Sieh auf deinen Weg“ zeigt in changierenden Klangfarben, wie jeder auf seinen eigenen Lebensweg achten soll. Auch das Lied „Papierflieger“ ist durch den Kinofilm „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ bekannt geworden – im Film spielt der Chorgesang eine große Rolle. Monsieur Mathieu verändert durch seine Chorgründung und die Kraft der Musik das Leben der Kinder, die in einem Internat groß werden. Man kann Parallelen ziehen zu Peter Straub – denn auch seine Chöre profitieren von der Kraft der Musik, die auch in Bildechingen das Leben der Kinder und Jugendlichen verändert. Mit „California Dreaming“ beendete der Jungendchor seinen Auftritt – der Ohrwurm aus den 70er-Jahren gefielt auch dem Publikum.

Kinderchor 2 singt

Anschließend betrat der Kinderchor 2 die Bühne – er nahm die Zuhörer mit auf eine imaginäre Reise und forderte auf, die Koffer zu packen. Der Schulchor der Roßbergschule hatte dann wieder ein Herbstlied parat: Der Song „Hejo, spann den Wagen an“ wurde im Kanon gesungen. Gemeinsam mit den jungen Sängern der Roßbergschule aus Horb konzertierte anschließend der Kinderchor 2 – sie luden zu einer Traumreise ein in die Wüste, danach kam die Geisterstunde, die ebenfalls besungen wurde. Der Kinderchor 1 legte noch einige Herbst- und Gruselgeschichten nach.