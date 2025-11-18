Konzert in Bildechingen: Chöre entführen Zuhörer auf musikalische Reise

Die Chöre von Peter Straub verzauberten das Publikum in Bildechingen mit herbstlichen Liedern, Kanons und Filmmelodien – ein Abend voller Musik, Fantasie und Emotionen.
Peter Straub hat in den vergangenen Jahren mehrere Chöre ins Leben gerufen – zwei Kinderchöre und einen Jugendchor. Am Samstag konzertierten die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit dem Schulchor der Roßbergschule. Zum Konzertabend waren zahlreiche Zuhörer gekommen, die sich an Melodien erfreuen durften, die besonders den Herbst in den Mittelpunkt stellten.