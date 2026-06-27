Peter Maffay hat am Freitagabend mit seiner famosen Band in Bietigheim gespielt. Kritik, Bilder und Setlist von einem starken Konzert.
Peter Maffay überrascht! Also, zunächst nicht unbedingt unter dem Bietigheimer Viadukt, das nicht, aber am Tag seines Konzerts ebendort ist seine neue Single erschienen. Das gemeinsam mit Johannes Oerding eingesungene Lied heißt „Ein Leben lang ist nicht lang“ und fungiert als Vorbote eines gemeinsamen Albums namens „Nashville“, das Anfang Oktober veröffentlicht werden soll – sowie einer gemeinsamen Arena-Tournee, die nach derzeitigem Stand am 2. Mai 2027 in der Stuttgarter Schleyerhalle enden wird. So viel zur Rockrente, in die sich der mittlerweile 76-jährige Rockstar vor zwei Jahren verabschiedet hat.