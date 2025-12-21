Konzert in Balingen: Viel starke Stimme, aber wenig Show

Er schlurft auf die Bühne. Pünktlich um 19.30 Uhr. Dunkle, leicht fleckige Hose, Dinosaurier-Shirt, schwarze Adidas – und alles irgendwie eine Nummer zu klein. Glatze und ein zotteliger Bart. Er schnappt sich seine Gitarre. Eine rote Gibson. Spielt sechs, sieben leicht angezerrte Töne, geht den einen Schritt hin zum Mikro und zeigt mit seinen ersten paar gesungenen Worten, wieso die Leute heute hier sind: was für eine Stimme.

Eigentlich hätte ja alles ganz anders kommen sollen. Geplant war ein Akustik-Konzert im kleinen Saal der Stadthalle. Mit 150, 160 Leuten und zwei schmeichelnden Gitarren hatte man gerechnet. Doch die Nachfrage nach den Tickets war größer. Kurzerhand entschloss man sich, in den großen Saal zu wandern. Der Schlagzeuger der Begleitband wurde dazu gebucht, der Akustikgitarrist wurde flugs zum E-Basser, und aus einem kleinen vorweihnachtlichen „Rumgeklampfe“ erwuchs ein richtiges Konzert. Knapp 400 Gäste bevölkerten die Stadthalle.

Rau, gefühlig, deprimiert, verzweifelt

„Hard Times in the Name of the Lord“ tönt es aus den Boxen. Irgendwas mit „Joe Cocker drin“ ist der erste Gedanke beim Versuch, Kümmerts Stimme einzuordnen. Rau, gefühlig, deprimiert, verzweifelt. In ruhigeren Momenten meint man, einen Ray LaMontagne rauszuhören. Selten, aber prägnant, taucht eine Verwandtschaft zu Otis Redding auf. Nicht in seiner Höhe und seiner Erfahrung, sondern vielmehr in seiner emotionalen Direktheit. Und so ganz nebenher, als hätte er nicht schon genug mit dem Singen zu tun, schrubbt Kümmert auf der Gitarre eine Pentatonik nach der anderen hoch und runter.

Viel Blues und eine Menge Soul. Rock eher nicht. Das Setting erinnert an dunkle, vom Zigarettenrauch eingenebelte Proberaum-Sessions. Kümmerts exzellente Begleitmusiker Michael Germer am Schlagzeug und Jochen Thoma am Bass spielen quasi auf Zuruf. Sie legen den stabilen Teppich für die Extravaganz ihres Bandleaders. Eine Setlist gebe es nicht, lässt Kümmert wissen. Man diskutiere, welchen Song man als Nächstes spiele, und mache dann am Ende immer das, was er selbst sage. Er sei schließlich Chef.

Er passt nicht in die „Schablone Superstar“

Die eine große Chance auf eine internationale Karriere hat er mit seiner Absage des ESC 2015 in die Tonne getreten. Panik und Angst seien damals die Gründe dafür gewesen. Zuvor, im Jahr 2013, hatte er die Casting-Show „The Voice“ gewonnen. Die „Schablone Superstar“, wie er selbst sagt, passt allerdings kein bisschen zu ihm. Eigenwillig, fast schon schrullig nimmt man ihn wahr.

Wieder auf der Bühne: schnell noch ein Blues-Standard, irgendwas Nichtjugendfreies mit Marmelade. Dann ein ausgesprochen launiges Cover des Bill-Withers-Songs „Ain’t No Sunshine“ – aufgefüllt mit kurz angespielten klassischen Melodien und jeder Menge Santana-Vibes – geht es nach einer Dreiviertelstunde schon in die Pause.

Der „Chef“ kommt im zweiten Teil zunächst alleine auf die Bühne und stimmt das eine Stück an, mit dem ihn alle assoziieren und wie er sich, voll von Understatement, wohl selbst auch gerne sieht: „Simple Man“. Auf Spotify millionenfach gestreamt, kam der Song einst bis auf Nummer zwei in die Charts.

Und wieder: Blues, Soul und jede Menge Proberaum-Feeling. Kümmerts Effektboard streikt, er tritt einmal dagegen – es tut wieder. Dies scheint ein altbekanntes Ritual. Nach jedem Stück der Gang zum Vox-Gitarrenamp, um „ein klein wenig lauter zu machen“. Unglaubliches Talent gepaart mit einem Hauch von unprofessionellem Charme. Fast schon intime Momente großartiger Musik.

Kommunikation mit dem Publikum erweist sich als schwierig

Allerdings die Kommunikation mit dem Publikum, die Ansagen: eher schwierig. Junge Menschen würden sie als „creepy“ bezeichnen. Niveau Schülerband, Realschule, neunte Klasse. „Der soll lieber singen als quatschen. Das eine kann er, das andere eher nicht“, hört man später im Gespräch.

Wieder ein Cover: „Little Wing“ aus dem Hause Hendrix. Experimenteller und souliger als das Original vom Meister. Kümmert verliert sich im Gitarrensolo. Man schließt die Augen, imaginiert Bläser, eine zweite Gitarre, drei Background-Sängerinnen und landet in Gedanken bei dem großartigen Film „The Commitments“: weißer Soul in den Arbeitervierteln im süddeutschen Balingen.

Nach exakt 90 Minuten Spielzeit: eine kurze Zugabe, und der Abend ist zu Ende. Ein Set, eine Band, ein Raum und ein Publikum, die man nie zusammen vermutet hätte, die aber erstaunlich gut miteinander funktioniert haben.