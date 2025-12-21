Konzert in Balingen: Viel starke Stimme, aber wenig Show

Andreas Kümmert gastierte mit seiner Band „Electric Circus“ in Balingen. Die Stadthalle wurde dabei zum Proberaum.
Er schlurft auf die Bühne. Pünktlich um 19.30 Uhr. Dunkle, leicht fleckige Hose, Dinosaurier-Shirt, schwarze Adidas – und alles irgendwie eine Nummer zu klein. Glatze und ein zotteliger Bart. Er schnappt sich seine Gitarre. Eine rote Gibson. Spielt sechs, sieben leicht angezerrte Töne, geht den einen Schritt hin zum Mikro und zeigt mit seinen ersten paar gesungenen Worten, wieso die Leute heute hier sind: was für eine Stimme.