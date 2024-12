Konzert in Balingen: „Kissin Dynamite“ beenden ihre Europatournee in der Heimat

Drei Monate lang tourten „Kissin Dynamite“ durch Europa. Seit Anfang Oktober spielten die fünf Metaller Konzerte in Deutschland, Frankreich, Österreich, Tschechien, Schweiz, den Niederlanden und Ungarn mit einem Abstecher nach Japan. Zum Ende des Jahres – und der Tour – kommen „Kissin Dynamite“ nach Hause. Ihre letzte Show für 2024 spielte die Band am Samstagabend in der ausverkauften Volksbankmesse.

Die Brüder Hannes und Ande Braun, Sänger und Gitarrist, sind in Burladingen aufgewachsen. Doch weil es dort keine Konzerthalle gibt, die an die 3500 Besucher fasst, kann man das Konzert am Samstagabend in Balingen für die Braun-Brüder schon ein bisschen als als Heimspiel bezeichnen. „Nichts auf dieser großen weiten Welt kommt dem nahe, was wir in unserer Heimat erleben. Das ist unfassbar“, rief Frontmann Hannes Braun in die jubelnde Menge. Und das nicht ohne Grund: Seit Wochen ist das Konzert ausverkauft, das Publikum zeigte sich sowohl bei neueren Hits als auch bei den Klassikern der Band textsicher.

„Back with a Bang“

Für den Jahresabschluss haben sie gleich drei Vorbands mit ins Boot geholt: Den Auftakt machten „Stepfather Fred“, gefolgt von den Lokalmatadoren „Human Zoo“. „April Art“, moderner Metal mit Frontfrau, rundeten das Vorprogramm ab.

Wörtlich übersetzt mit einem Knall – nämlich mit dem Song „Back with a Bang“ betrat das Quintett die Bühne der Volksbankmesse. Das gleichnamige Album – mittlerweile ist es das achte in 17 Jahren Bandgeschichte– erschien im Frühjahr. „The Best ist yet to Come“, „The Devil is a Woman“ und „Queen of the Night“ sind neue Songs, die sie dem Balinger Publikum kredenzten. Doch auch die älteren Rockhymnen, die fast jeder in der Halle mitsingen konnte, wurden ausgepackt: „Not the End of the Road“, „Six Feet under“, „DNA“ und „I will be King“ durften da nicht fehlen. Rockig, ein wenig glamourös und gitarrenlastig sind die Songs von „Kissin Dynamite“, doch dank der hellen und doch starken Stimme von Hannes Braun stets melodisch. So war es für das Publikum oft ein leichtes, sich zu einem Chor zu vereinen, und die sympathischen Rocker zu begleiten.

Mit Akustikgitarren in der Mitte des Publikums

Für die Zugabe gingen die fünf Musiker auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Auf einer kleinen Plattform in der Mitte der Halle, umgeben von Fans, spielten sie eine Akustikversion des neuen Songs „Not a Wise Man“. Auch beim Song „You’re not alone“ nahm Hannes Braun ein Bad in der Menge und ließ sich auf einem Gummiboot von den Besuchern durch die Halle tragen.

Mit dem Song „Raise your Glass“ verabschiedeten sich „Kissin Dynamite“ nach gut anderthalb Stunden vom Publikum.