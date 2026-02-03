Konzert in Balingen: Arcademia sinfonica in der Stadthalle – das waren die Highlights

Begeisterung und Jubel löste das Orchesterkonzert in der Balinger Stadthalle aus. Auf die Ohren gab es Peter Iljitsch Tschaikowski und Jean Sibelius.
Zwei Komponisten aus dem russischen Zarenreich standen auf dem Programm: Peter Iljitsch Tschaikowski komponierte seine 4. Sinfonie 1877, ein gewaltiges Werk, ein Seelendrama, in das er sein persönliches Schicksal einfließen ließ. Jean Sibelius hat mit seinem Violinkonzert von 1905 ein Standardwerk dieses Genres geschaffen. Es zählt zu den schwierigsten Stücken für Violine und man durfte am Sonntagabend gespannt sein, wie die Solistin Elena Graf zusammen mit Dirigent und Orchester diese Herausforderung meistern würde. Sibelius stammte aus Finnland, das damals zu Russland gehörte.