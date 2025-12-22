Konzert in Baiersbronn: Frauenchor Scala elektrisiert das Publikum in der Schwarzwaldhalle

Der belgische Frauenchor Scala & Kolacny Brothers verwandelte die Schwarzwaldhalle in Baiersbronn in einen Schauplatz voller mitreißender Musik, Emotion und magischer Stimmung.
Der belgische Frauenchor Scala & Kolacny Brothers verwandelte die Schwarzwaldhalle in Baiersbronn am Samstagabend in einen Schauplatz voller mitreißender Musik, Emotion und magischer Stimmung. Unter dem Titel „GLOAMING“ präsentierten Stijn und Steven Kolacny mit ihrem Chor ein Konzert, das die vielen Besuchern in der Schwarzwaldhalle durchweg begeisterte.