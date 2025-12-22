Konzert in Baiersbronn: Frauenchor Scala elektrisiert das Publikum in der Schwarzwaldhalle

Der belgische Frauenchor Scala & Kolacny Brothers verwandelte die Schwarzwaldhalle in Baiersbronn in einen Schauplatz voller mitreißender Musik, Emotion und magischer Stimmung.

Der belgische Frauenchor Scala & Kolacny Brothers verwandelte die Schwarzwaldhalle in Baiersbronn am Samstagabend in einen Schauplatz voller mitreißender Musik, Emotion und magischer Stimmung. Unter dem Titel „GLOAMING“ präsentierten Stijn und Steven Kolacny mit ihrem Chor ein Konzert, das die vielen Besuchern in der Schwarzwaldhalle durchweg begeisterte.

Als besonderen Leckerbissen gab es im Vorfeld des Konzerts einen hörenswerten Gastauftritt des Baiersbronner Popchors Colours of Music unter der Leitung von Thomas Früchtl. Sozusagen als Special Guest und Warm-up eröffnete der Popchor mit einer kleinen und feinen Songauswahl das Konzert.

In glitzerndem Silber und im schwarzen Outfit gaben die Sänger einen tiefen Einblick in ihr Können. Begleitet von Thomas Früchtl am Keyboard und Andy Morlock am Schlagzeug wurden bekannte Songs von Barclay James Harvest oder Nat King Cole gefühlvoll gesungen. Einmal mehr zeigte der Popchor, wie viel Spaß moderner Chorgesang machen kann, und dass sie durchaus nicht nur als Vorgruppe, sondern auch als Hauptakteure immer eine gute Wahl sind.

Der Baiersbronner Popchor eröffnet das Konzert. Foto: Monika Braun

Die Einstimmung kam sehr gut an, so dass schon für das nächste Konzert im kommenden Jahr ein erneuter Gastauftritt mit „Scala“ spontan von der Bühne aus vereinbart wurde.

Glockenklar und perfekt inszeniert

Nach einer kurzen Umbauphase schuf der reine Frauenchor Scala von Beginn an eine Atmosphäre, die elektrisierte. Glockenklar und perfekt inszeniert präsentierten die Sängerinnen bekannte Pop-, Rock- und Filmsoundtracks, speziell für den Chorgesang arrangiert.

Der Frauenchor Scala präsentiert bekannte Pop-, Rock- und Filmsoundtracks. Foto: Monika Braun

Nicht nur der Gesang, auch die musikalische Begleitung durch Steven Kolacny am Keyboard passten perfekt zueinander und bildeten eine musikalische Einheit. Sein Bruder Stijn Kolacny dirigierte den Chor mit viel Schwung und Spaß, der auch bei den kurzen Ansagen und Moderationssequenzen zu spüren war.

Klangvielfalt sorgt für Gänsehaut

Die jungen Sängerinnen im Alter von 14 bis 24 Jahren zeigten eine eindrucksvolle Kombination aus klaren, glockenhellen Stimmen und gut abgestimmten Tanzchoreographien. Insbesondere bei den ruhigen Passagen konnte sich die Klangvielfalt entfalten und sorgte bei den entzückten Zuhörern für Gänsehaut. Moderne Stücke wie ein Medley aus Nina-Chuba-Hits oder auch klassische Rockmusik wie der Tina Turner Song „Simply The Best“ präsentierte der Chor fantastisch und erhielt viel Applaus von den Rängen.

Rund eineinhalb Stunden boten die Künstler einen atemberaubenden Querschnitt durch alle Musikrichtungen und wurden nicht müde, ihre fulminante Bühnenshow zu zeigen. „Take Me to Church“, „Achterbahn“ oder „Girls Just Want to Have Fun“ – die bekannten Superhits sind nur Beispiele für ein Programm, das professionell durchdacht und wunderschön arrangiert war.

Fünf Zugaben

Stehender Applaus für die Sängerinnen und Musiker war der Dank für einen überaus gelungenen Auftritt, und auch die folgenden fünf Zugaben begeisterten die Gäste nochmals zu tiefst. „Cordula Grün“ hallte durch die Schwarzwaldhalle und hielt die Zuschauer nicht mehr auf ihren Sitzen.

Am Ende stand ein Glanzpunkt, der eindrucksvoll zeigte, dass Chormusik durchaus zeitgenössisch präsentiert werden kann, und ein unvergesslicher Abend wird in Erinnerung bleiben. Bereits im kommenden Jahr wird der Chor im November wieder zu Gast in der Schwarzwaldhalle sein, kündigten die Kolacny-Brüder zum Abschied an.