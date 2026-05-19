Konzert in Badenweiler: Heusinger reizt barocke Stilmittel aus

In der Pauluskirche in Badenweiler wird das Oratorium Georg Friedrich Händels verwoben mit Detlef Heusingers Foundlinghouse-Oratorium.
Mit „The Foundlinghouse“ des Komponisten Detlef Heusinger verließen die Badenweiler Musiktage 2026 wieder einmal bekannte Pfade des Musikhörens und Musikschaffens. Das erfreulich zahlreiche Publikum in der Pauluskirche folgte mit Spannung dem Experiment Heusingers, „Fundstücke“ aus dem selten aufgeführten Händel-Oratorium „The Triumph of Time and Truth“ mit eigenen kommentierenden Kompositionen zu verschränken.