Die Schlagerband vom Bodensee kommt am Donnerstag, 10. Juli, im Rahmen eines Sommerkonzertes zurück auf den Rathausplatz.

Als Einstimmung für das am Wochenende folgende Lichterfest sind Papis Pumpels die ideale Besetzung um für Begeisterung und ausgelassene Stimmung zu sorgen, findet der Veranstalter, die Kur und Bäder GmbH. Bereits 2023 waren die Pumpels auf dem Rathausplatz zu Gast und haben dort den Platz zum Beben gebracht.

Seit über einem Jahrzehnt begeistern der Papi und seine acht Pumpels ihr Publikum. Egal ob bei den unzähligen Konzerten quer durch die Republik, bei Special-Events wie den legendären Schlagerbooten auf dem Bodensee oder bei vielen Fernsehauftritten – sie versprühen ihre gute Laune und heizen dem Publikum ordentlich ein.

Schlager neu interpretiert

Die Pumpels sind keine klassische Party- oder Coverband. Sie interpretieren die 70er-Schlager neu – verpumpeln die Songs – und die Auftritte haben sich schon lange zu einer Schlagershow mit Konzertcharakter entwickelt.

Eine Pumpelnacht ist ein bunter Mix aus hochkarätiger Musik und jeder Menge Aktion und Spaß auf der Bühne. Die Pumpels nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die quietschbunte Schlagerwelt der Siebziger. Sie entfachen quasi ein Festival der Liebe.

In einem ehrenwerten Haus wird man feststellen, dass Alice dort eine neue Liebe gefunden hat. Und Conny Kramer bemerkt beim letzten Tanz mit Marie: Charly Brown, der Typ mit dem griechischen Wein in der Hand, wollte nie erwachsen sein. Dabei hat der Papi sie doch gefragt: „Willst Du mit mir geh’n?“ Vielleicht gehen sie ja tatsächlich eines Tages über sieben Brücken in eine kleine Kneipe? Bei den Pumpels wird mitgepumpelt.

Tickets erhältlich

Tickets sind über die Online-Plattform Vibus sowie bei den Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket Schwarzwald Baar Heuberg erhältlich: Die Eintrittspreise betragen 20 Euro und 18 Euro ermäßigt. Zudem besteht die Möglichkeit sich ein Kombiticket aus Eintrittskarte für Papis Pumpels und Lichterfestbändchen zu sichern. Für 25, beziehungsweise 23 Euro (ermäßigt) gibt es beides. Das Lichterfestbändchen einzeln kostet sieben Euro. Der Eintritt zum Lichterfest ist frei, mit dem Bändchen gibt es beim Lichterfest Rabatt auf Getränke und ausgewählte Speisen.