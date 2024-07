Konzert in alter St. Laurentius Sulgen: „Frohsinn“ mit großartigem Sommerkonzert

Konzert in alter St. Laurentius Sulgen

1 Die Chorgemeinschaft Frohsinn präsentierte eine gelungene Mischung aus Evergreens, Schlager-Hits und Musicalsongs in der Alten Kirche St. Laurentius in Sulgen unter Leitung von Claudia Habermann. Als Solistin wirkte Katrin Mayer mit. Foto: Fritsche

Mit einer gelungenen Mischung aus Evergreens, Schlager-Hits und Musicalsongs bescherten die Chorgemeinschaft Frohsinn und Solistin Katrin Mayer den Zuhörern einen mitreißenden Musikabend.









Link kopiert



Die Chorgemeinschaft Frohsinn hat eine große Anhängerschaft: Beim Sommerkonzert am Samstagabend musste Jürgen Reuter, Vorsitzender vom Förderkreis Alte St. Laurentiuskirche, jeden Stuhl beibringen, dessen er habhaft werden konnte, so viele Besucher füllten das Kirchenschiff der Laurentiuskirche bis in die hinteren Winkel unter der Empore.