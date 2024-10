Konzert in Altensteig: Perlen der Kammermusik im Bürgersaal

Dieses Werk gehört zu den meistgespielten und meistgerühmten Werken des klassisch romantischen Repertoires überhaupt. Seit jeher hat man im Klavierquintett op. 81 das Paradigma Dvorakscher Kammermusik gesehen, die klarste Verkörperung seiner persönlichen Tonsprache: reich blühende Melodik, vitaler Rhythmus, feine Schattierungen der Stimmungen, brillante Klangeffekte und folkloristische Charakterstücke als Mittelsätze.

Des Weiteren erwarten die Besucher zwei Perlen der klassischen und romantischen Kammermusikliteratur: Wolfgang Amadeus hat u.a. sein Klavierkonzert KV 414 a nicht nur für große Orchesterbesetzung komponiert, sondern ausdrücklich auch für Quintettbesetzung, wie wir aus einem Brief an seinen Vater wissen.

Lesen Sie auch

Hierdurch wird die Werkgruppe der Klavierkammermusikwerke durch drei fantastische Kammerkonzerte bereichert.

Anton Webern schrieb seinen Langsamen Satz für Streichquartett als junger Mann noch vor seinem op.1. Webern war zu dieser Zeit Schüler von Arnold Schönberg, sein Studienkollege war Alban Berg.

Früher als neuartig empfunden

Schönberg und seine beiden Schüler bilden aus heutiger Sicht die „große Trias“ der zweiten Wiener Schule. Während man Weberns langsamen Satz früher als neuartig empfand, wird heute meist seine Nähe zu Brahms unterstrichen.

Tatsächlich bewegt sich das Stück genau an der Grenze zwischen früher Moderne und der Brahms-Tradition.

Das Morisot-Quartett wurde 2008 von den Stimmführern des Kammerorchesters Artisfact gegründet. Seither hat das Ensemble mit farbenreichen, von hoher Musikalität geprägten Interpretationen auf sich aufmerksam gemacht. Das Morisot-Quartett hat sich nie einem Spezialistentum verschrieben, sondern immer die Varianz und das Zuhause sein in vielen verschiedenen Stilrichtungen als wesentlich empfunden.

Homogenität hat Vorrang

Die Homogenität des Klanges hat immer Priorität. Die Quartettmitglieder sind außerdem als Orchestermusiker und Pädagogen tätig.

Das Konzert findet am Sonntag, 13. Oktober, ab 19 Uhr im Altensteiger Bürgersaal statt. Eintrittskarten kosten zwischen 12 und 17 Euro, Schüler zahlen 7 Euro. Tickets sind erhältlich an der Zentrale des Rathauses, allen Reservix-Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse.