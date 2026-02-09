Konzert in Altensteig: Harfenklänge verwoben mit Gesang

„Songs, Lieder und Balladen“ im Grünen Baum Einen stimmungsvollen Abend erlebten die Besucher am Samstag beim Konzert mit dem Titel „Songs, Lieder und Balladen“ im Wirtshaus Grüner Baum. Musikalisch gestaltet wurde der Abend von Hans Förster an der Harfe und Kim Pauer mit Gesang. Das als Hut-Konzert gestaltete Musikereignis zog ein aufmerksames Publikum an, das die besondere Nähe zwischen Musikern und Zuhörern sichtbar genoss.

Feinfühlig und gelungen Die feinfühlige Kombination aus Harfenklängen und Gesang passte hervorragend zur intimen Wirtshausatmosphäre und lud zum aufmerksamen Zuhören ebenso ein wie zum entspannten Verweilen, heißt es in der Pressemitteilung. Charakteristisch für den Abend war die gelungene Mischung aus Livemusik, Essen und Trinken sowie angeregten Gesprächen.

Der Gastraum war gut gefüllt. Während an den Tischen gespeist, gelacht und diskutiert wurde, entwickelte sich das Konzert stellenweise zu einem echten Gesprächskonzert. Zwischen den Musikstücken kam es immer wieder zu kurzen Erläuterungen, spontanen Wortmeldungen und direktem Austausch zwischen Künstlern und Publikum. Gerade diese offene, ungezwungene Form verlieh dem Abend eine besondere Note. Musik wurde nicht nur präsentiert, sondern gemeinsam erlebt – eingebettet in das gesellige Wirtshausleben.

Gemeinschaftliche kulturelle Impulse

Im Wirtshaus Grüner Baum wurde auch das gemeinnützige Projekt BlackForestWadi (mehr Infos unter www.bfw.one) gegründet, das Teil des Kreativprojektzukunft ist. Ziel ist es, kulturelle, kreative und gemeinschaftliche Impulse im ländlichen Raum zu fördern und neue Begegnungsräume zu schaffen. Das Konzert zeigte eindrucksvoll, wie gut dieses Konzept aufgeht: Kultur, Gemeinschaft und Genuss verbanden sich zu einem Abend, der vielen Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.