Konzert in Altensteig: Harfenklänge verwoben mit Gesang

„Songs, Lieder und Balladen“ im Grünen Baum Einen stimmungsvollen Abend erlebten die Besucher am Samstag beim Konzert mit dem Titel „Songs, Lieder und Balladen“ im Wirtshaus Grüner Baum. Musikalisch gestaltet wurde der Abend von Hans Förster an der Harfe und Kim Pauer mit Gesang. Das als Hut-Konzert gestaltete Musikereignis zog ein aufmerksames Publikum an, das die besondere Nähe zwischen Musikern und Zuhörern sichtbar genoss.