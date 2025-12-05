Konzert in Altensteig: Ensembles stimmen auf Adventszeit ein

In der bis auf den letzten Platz gefüllten evangelischen Stadtkirche erlebten große und kleine Zuhörerinnen und Zuhörer eine eindrucksvolle Aufführung des „Weihnachtsoratoriums für Kinder“ nach Michael Gusenbauer (erschienen bei Carus) – getragen von verschiedenen Ensembles des Christophorus-Gymnasiums in Kooperation mit der Musikschule und weiteren musikalischen Kräfte der Region.

Bereits vor Konzertbeginn herrschte eine besondere Atmosphäre: Beim gemeinsamen Sing-Along mit der Bläsersinfonietta Altensteig unter Leitung von Wolfgang Mücke, dem Christophorus-Kinderchor und dem Altensteiger Vokalensemble stimmte sich das Publikum in festlich-besinnlicher Gemeinschaft auf den Abend und die Adventszeit ein. Der kräftige Gemeindegesang füllte den Kirchenraum – ein bewegender Auftakt, der die Menschen zu einer singenden Gemeinschaft zusammenführte.

Musikalisch präsentierten sich die Ensembles des Abends gemeinsam in beeindruckender Form: Das Jugendsinfonieorchester, das Kammerorchester sowie die beteiligten Chöre überzeugten mit Präzision, Ausdruckskraft und spürbarer Freude am Musizieren.

Für die Aufführung des „Weihnachtsoratoriums für Kinder“ nach Michael Gusenbauer hatten sich etliche Altensteiger Ensembles zusammengefunden. Foto: Martin Briegel

Die Solistinnen und Solisten der Christophorus-Kantorei – Emilia Podlich (Alt), Julius Ott (Tenor) und Micha Zahn (Bass) – traten mit klaren Linien und wohlklingenden Stimmen hervor.

Besonderen Applaus erhielt Birgit Heintel, die als Erzählerin mit großer Präsenz durch den Abend führte. Mit ihrer warmen, lebendigen Erzählweise nahm sie Erwachsene wie Kinder gleichermaßen mit auf eine Reise in die Entstehung, Bedeutung und Konzeption des Bachschen Weihnachtsoratoriums. Sie verstand es, Gusenbauers Anliegen, musikalische und historische Zusammenhänge kindgerecht und zugleich anspruchsvoll darzustellen und die Botschaft von Weihnachten spürbar in den Raum zu tragen.

„Ein Glanzlicht am Ende des Chorjahres“

Einen besonders bewegenden Moment bot das persönliche Resümee von Wolfgang Weible, Leiter des Christophorus-Kinderchors, der selbst viele Jahre bei den Stuttgarter Hymnus Chorknaben und im Collegium Iuvenum Stuttgart sang: „In meiner Knabenchorzeit musizierten wir jährlich am zweiten Weihnachtsfeiertag das Weihnachtsoratorium in der Bach’schen Originalfassung. Für uns Knaben immer ein Glanzlicht am Ende des Chorjahres.“ Dass nun junge Musikerinnen und Musiker in Altensteig diese besondere Musik kennenlernen und selbst aufführen dürfen, finde er stark, fügte er hinzu. Weible leitet und begleitet den Christophorus-Kinderchor seit 2005 (mit fünfjähriger Unterbrechung).

Tief berührt hat die beiden Musiklehrer des Gymnasiums Jutta Hay und Wolfgang Weible außerdem, dass so viele Ehemalige im Jugendsinfonieorchester und vor allem auch innerhalb des Altensteiger Vokalensembles, das sich aus Ehemaligen der Christophorus-Kantorei zusammensetzt, dabei waren und mit ihrem wunderbaren Klang zu einer besonderen Atmosphäre beigetragen haben. „Wir sind den Ehemaligen sehr dankbar für ihre Verbundenheit und ihren Zusammenhalt“, bekunden beide Musiklehrkräfte.

Der Abend zeigte eindrucksvoll, wie vielfältig und lebendig die musikalische Arbeit am Christophorus-Gymnasium Altensteig in Kooperation mit der Musikschule Altensteig um Wolfgang Mücke, Renate Harr (Privatdozentin), David Bem und anderen ist. Eine Arbeit, getragen von engagierten Pädagoginnen und Pädagogen, möglich durch die finanzielle Unterstützung der Musikschule, des CJD-Christophorus-Chorvereins, des Orchestervereins, der VEMC (Vereinigung ehemaliger Mitglieder der Christophorus-Kantorei) und der Stadt Altensteig, begleitet und gefördert von einem treuen Publikum, das diese musikalische Kultur seit Jahren wertschätzt.