Konzert in Altensteig: Ensembles stimmen auf Adventszeit ein

Mit einem musikalischen Erlebnis voller Wärme, Lebendigkeit und gemeinsamer Adventsstimmung begann in der Altensteiger Stadtkirche die Vorweihnachtszeit.
In der bis auf den letzten Platz gefüllten evangelischen Stadtkirche erlebten große und kleine Zuhörerinnen und Zuhörer eine eindrucksvolle Aufführung des „Weihnachtsoratoriums für Kinder“ nach Michael Gusenbauer (erschienen bei Carus) – getragen von verschiedenen Ensembles des Christophorus-Gymnasiums in Kooperation mit der Musikschule und weiteren musikalischen Kräfte der Region.