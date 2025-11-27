Konzert in Altensteig: Bachs Weihnachtsoratorium nicht nur für Kinder

Bei der musikalischen Einstimmung auf den Advent am Sonntag in Altensteig können die Besucher nicht nur zuhören, sondern zum Auftakt auch selbst singen.
Ein besonderer musikalischer Höhepunkt erwartet alle Freunde der weihnachtlichen Musiktradition in Altensteig am ersten Advent: Am Sonntag, 30. November, erklingt ab 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Altensteig das „Weihnachtsoratorium für Kinder“ nach Michael Gusenbauer, erschienen im Carus-Verlag. Bereits um 16.30 Uhr sind alle herzlich zum offenen Singen für jedermann eingeladen – ein stimmungsvoller Auftakt, der Jung und Alt auf die Adventszeit einstimmt.