Konzert in Altensteig: Bachs Weihnachtsoratorium nicht nur für Kinder

Bei der musikalischen Einstimmung auf den Advent am Sonntag in Altensteig können die Besucher nicht nur zuhören, sondern zum Auftakt auch selbst singen.

Ein besonderer musikalischer Höhepunkt erwartet alle Freunde der weihnachtlichen Musiktradition in Altensteig am ersten Advent: Am Sonntag, 30. November, erklingt ab 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Altensteig das „Weihnachtsoratorium für Kinder“ nach Michael Gusenbauer, erschienen im Carus-Verlag. Bereits um 16.30 Uhr sind alle herzlich zum offenen Singen für jedermann eingeladen – ein stimmungsvoller Auftakt, der Jung und Alt auf die Adventszeit einstimmt.

Kindgerecht, humorvoll und anspruchsvoll Der Musiker Michael Gusenbauer hat die Musik des Bachschen Weihnachtsoratorium, das von Jesu Geburt erzählt, so aufbereitet, dass es auch für junge Zuhörerinnen und Zuhörer verständlich und erlebbar wird. Das Werk bietet einen einzigartigen Zugang zu Johann Sebastian Bachs berühmtem Weihnachtsoratorium – kindgerecht, humorvoll und zugleich musikalisch anspruchsvoll, heißt es in der Ankündigung. Mit anschaulichen Erklärungen, spannenden Musikbeispielen und Einblicken in die Welt der Instrumente gelingt es Gusenbauer, Bachs Musik auf lebendige Weise zu vermitteln.

Musikalisches Profil am Gymnasium

Das Konzert steht ganz im Zeichen eines lebendigen musikalischen Profils am Christophorus-Gymnasium Altensteig, das mit seinen vielfältigen Ensembles, Chören und Orchestern ein attraktives musikalisches Angebot für die musizierende Jugend in der Region bieten möchte. Das Jugendsinfonieorchester und der Christophorus-Kinderchor, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen begeht, bilden dabei einen festen Bestandteil des musikalischen Bildungsangebotes am Altensteiger Gymnasium.

Unter der Leitung engagierter Musikpädagoginnen und -pädagogen der Musikschule Altensteig und des Christophorus-Gymnasiums entdecken Kinder früh die Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren. Die Mitwirkung des Altensteiger Vokalensembles, das sich aus ehemaligen der Christophorus-Kantorei zusammensetzt, zeigt, wie nachhaltig die musikalische Ausbildung am Christophorus-Gymnasium wirkt.

Klang, Licht und weihnachtliche Vorfreude

Die Zuhörer erwartet ein Abend voller Klang, Licht und weihnachtlicher Vorfreude – ein Geschenk für Familien mit Kindern, Musikliebhaber und Bachfans. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der musikalischen Arbeit am Christophorus-Gymnasium zugute und ermöglichen den Erhalt einer aktiv-lebendigen Musiktradition in Altensteig für die musizierende Jugend in der Region.

Mitwirkende sind das Altensteiger Vokalensemble, der Christophorus-Kinderchor Altensteig, das Jugendsinfonieorchester, das Kammerorchester Altensteig und Bläsersinfonietta Altensteig, die Erzählerin Birgit Heintel, die Solistinnen und Solisten der der Christophorus-Kantorei Emilia Podlich (Alt), Julias Ott (Tenor) und Micha Zahn (Bass). Kinder unter acht Jahren können die Veranstaltung nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen.