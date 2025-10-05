Konzert in Alt-Weil: Das Orchester wirkt wie ein einziges Instrument

Mit Mozart, Schostakowitsch und Dvorák begeisterte das Mandelring Quartett beim vorletzten Konzert des Markgräfler Musikherbstes 2025 in der Alt-Weiler Kirche.
Seit der Gründung des Musikherbstes vor 25 Jahren durch den künstlerischen Leiter Guido Heinke sei ein Konzert dieser Reihe ein jährlicher „Leuchtturm“ im Kulturgeschehen der Stadt, sagte Kulturamtsleiter Peter Spörrer. Mit dem Mandelring Quartett hatte man ein Ensemble von weltweitem Renomée gewinnen können. Die Eröffnung des Programms mit Mozarts Streichquartett in d-Moll zog mit ihrer sublimierten Energie und der unterschwellig aufscheinenden Melancholie das Publikum vom ersten Ton an in den Bann der Musik.