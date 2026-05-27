Konzert in Alpirsbach: Jung, virtuos und hervorragend geleitet

Das Sinfonieorchester Trossingen und Klarinettistin Shen-Chieh Liu begeisterten in der Alpirsbacher Klosterkirche die Zuhörer.
Am Freitag wurde der Kirchenraum der Klosterkirche Alpirsbach erneut bis in seine allerletzten Winkel mit großem Klang und differnziertesten Klangfarben ausgefüllt. Und dies schon kurz nach dem Mendelssohn-Konzert mit den Chören aus Alpirsbach und Neuenbürg. Auch für das Programm des Sinfonieorchesters Trossingen war die Kirche wie gemacht beziehungsweise die Musik wie für diese Kirche geschrieben.