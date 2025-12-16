Konzert in Albstadt: Virtuoses Orchester und einfühlsame Solisten

Das weihnachtliche Konzert in der Martinskirche überzeugt mit anspruchsvoller Musikalität.
Ein vor Freude überschäumender Eingangschor eröffnete das glanzvolle weihnachtliche Konzert in der Martinskirche. Es ist wohl die berühmteste und am meisten berührende Komposition zur Feier der Geburt Jesu: „Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage“, ruft der Chor, untermalt vom virtuosen Orchester. Johann Sebastian Bach hat mit seinem Weihnachtsoratorium ein Werk christlicher Kultur geschaffen, das weltweit zur Tradition dieses Festes dazugehört.