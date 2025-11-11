Konzert in Albstadt: Und beim Kriminaltango fällt ein lauter Schuss

Gelungenes Konzert in einer tollen Location: Die „Alten Säcke“ gastierten im UDM80.
Die „Alten Säcke“ des Sängerbundes Tieringen konzertierten in Ebingen. Das neunköpfige Ensemble startete mit dem Lied „Ja, wir sind die alten Säcke, die große Zier vom Männerchor“. Unter der Leitung der Dirigentin Elke Kaufmann gab der vierstimmige Chor sein Bestes. Es folgte „Weit weit weg“ von Hubert von Goisern, bevor es dann stimmlich in den Orient ging mit der „Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe“ von Bill Ramsey, optisch begleitet von der bauchtanzenden Suleika.