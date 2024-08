Musik, die in die Jugend zurückversetzt

Konzert in 24-Höfe

1 Auf Sofas im Freien sitzend lauschen die Zuhörer Markus Nuborn auf dem Schwenkenhof. Foto: Ursula Schnidrig

Markus Nuborn präsentierte auf dem Schwenkenhof beim „Konzert unter den Linden“ seine eigenen Texte und Melodien.









Es gibt sie, die verborgenen Perlen im Schwarzwald. Eine ist der Schwenkenhof in 24-Höfe. In dieser Perle ist eine neue am Wachsen: Mit „Kultur Reich“ entsteht eine kleine Konzertreihe mit „Konzert unter den Linden“.