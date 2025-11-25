Konzert im Zavelsteiner KoNi: A Cappella-Weltmeister kommen nach Bad Teinach-Zavelstein

Die A Cappella-Gruppe „The Ringmasters“ ist aktuell auf Tour. Dabei werden die Weltmeister auch einen Zwischenstopp in Bad Teinach-Zavelstein machen.

In wenigen Tagen beginnt die Adventszeit – eine Zeit, die oft mit Harmonie und Musik in Verbindung gebracht wird. Beides soll es in der Weihnachtsshow „It’s Christmas Time!“ von der A Cappella-Gruppe „The Ringmasters“ am Samstag, 29. November, ab 19.30 Uhr geben. Stattfinden wird das Konzert im Konsul Niethammer Kulturzentrum (KoNi) Bad Teinach-Zavelstein.

Bei den vier Sängern aus Schweden handelt es sich um die Barbershop-Weltmeister von 2012. In einer Pressemitteilung wird aufgeklärt, was Barbershop-Musik überhaupt ist. Da heißt es: „Wer bei Barbershop eher an Föhne statt an Töne denkt, liegt nicht falsch.“ Denn – die amerikanischen Friseursalons werden Barbershops genannt. In der Mitteilung wird weiter erklärt, dass diese gerade gegen Ende des 19. Jahrhunderts Orte geselliger Treffen gewesen seien, bei den hin und wieder zum Zeitvertreib spontane Gesänge improvisiert worden seien.

Nicht nur Harmonie und Präsentation sind von Relevanz

Bei Barbershop-Musik ginge es vor allem um Harmonie und die Präsentation, also Bewegung, Mimik und Ausdruck. Wichtig sind laut Mitteilung auch die Schlussteile eines Liedes, die „tags“. Oft werden sie mittels Virtuosität in die Länge gezogen wird.

Die Weltmeisterschaften im A Cappella

Mitunter auf diese Kriterien achtet auch die Jury bei den jährlichen Weltmeisterschaften in den USA, erklärt Andreas Jendrusch vom Regionentheater. Auch die schwedische Gruppe „The Ringmasters“ hat mehrfach an diesem Wettbewerb teilgenommen. Im Jahr 2012 sind sie letztlich Weltmeister im Barbershop-Gesang geworden, weiß Jendrusch. Das Besondere dabei: Sie waren die erste nicht-amerikanische Gruppe in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Barbershop-Weltmeisterschaften, die den Wettbewerb gewonnen haben.

Was führt die Ringmasters nach Zavelstein?

Und jetzt kommen die vier Sänger nach Bad Teinach-Zavelstein. Es sei „ein absolutes Highlight“, freut sich Jendrusch. Ein Konzert, gegeben von Weltmeistern, sei schon sehr einmalig, insbesondere mit Blick auf die Bekanntheit – im Ländlichen seien sie nicht so bekannt, wie in größeren Städten. Nichtsdestotrotz seien schon rund 100 Tickets verkauft worden. „Wenn ich träumen darf“, beginnt Jendrusch, würden mehr als 300 Tickets verkauft werden. Nichtsdestotrotz sei er nicht unzufrieden mit den Vorverkaufszahlen und hoffe nur, dass die Leute erkennen, was Ende der Woche in Zavelstein geboten sein wird.

Wieso kommen die Weltmeister überhaupt nach Bad Teinach-Zavelstein? Jendrusch erklärt, dass das Regionentheater durch die verschiedenen Mitwirkenden extrem vernetzt ist. Auch in Richtung A Cappella habe man sich immer wieder versucht und ausprobiert, den Gesang ohne Technik stehen zu lassen. In dieser Hinsicht seien die „Ringmasters“ ein Vorbild.

Auf einer Messe dann der entscheidende Moment

Vor nicht allzu langer Zeit ging es dann für das Regionentheater auf eine Messe. Gegenüber des Messestandes dann der Zufall, oder vielleicht sogar „Fügung“, wie Jendrusch in den Raum wirft: der Messestand der schwedischen Gruppe. Mit einem an dem Stand Stehenden habe man sich dann unterhalten. So kam es dazu, dass die „Ringmasters“, bestehend aus Jakob Stenberg (Tenor), Rasmus Krigström (Leadsänger), Emanuel Roll (Bariton) und Didier Linder (Bass), nach Zavelstein kommt. Die Gruppe sei aktuell ohnehin mit zwei verschiedenen Programmen auf Tour – und macht nun auch am ersten Adventswochenende einen Zwischenstopp in Zavelstein.

Mit Blick darauf, dass das Kulturtheater nun auch schon seit mehreren Jahren mit im KoNi ist, wolle man auch auf das Kulturzentrum in der Region aufmerksam machen und das Kulturtheater, dass deutschlandweit spielt, regional verankern.

Die Weihnachtsshow der Sänger