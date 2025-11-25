Konzert im Zavelsteiner KoNi: A Cappella-Weltmeister kommen nach Bad Teinach-Zavelstein

Die A Cappella-Gruppe „The Ringmasters“ ist aktuell auf Tour. Dabei werden die Weltmeister auch einen Zwischenstopp in Bad Teinach-Zavelstein machen.
In wenigen Tagen beginnt die Adventszeit – eine Zeit, die oft mit Harmonie und Musik in Verbindung gebracht wird. Beides soll es in der Weihnachtsshow „It’s Christmas Time!“ von der A Cappella-Gruppe „The Ringmasters“ am Samstag, 29. November, ab 19.30 Uhr geben. Stattfinden wird das Konzert im Konsul Niethammer Kulturzentrum (KoNi) Bad Teinach-Zavelstein.