Konzert im Wolfacher Rathaus: Zwei Pianistinnen, vier Hände

1 Hee Song (vorne) und Hye-Young Suh begeisterten vierhändig am Flügel im Blauen Salon im Rathaus in Wolfach. Foto: Buchta Die koreanischen Klavier-Virtuosinnen Hee Song und Hye-Young Suh begeisterten am Flügel.







Der treue Förster- Flügel im Blauen Salon erlebte am Freitagabend so etwas wie eine Sternstunde: Zwei koreanische Klavier-Virtuosinnen, Hee Song und Hye-Young Suh, beides renommierte Musik- Professorinnen, spielten vierhändig Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, György Ligeti und Jin-Won La, einem koreanischen Komponisten. Insgesamt war es ein besonders eindrucksvolles Hörerlebnis in dem von exzellenter Musik verwöhnten Blauen Salon.