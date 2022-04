3 Beim Konzert Foto: Fritsche

Virtuose Bläsermusik und humorvolle Moderation in außergewöhnlichen Räumlichkeiten erlebte das Publikum beim Dreiklang-Konzert jüngst im Junghans Terrassenbau Museum.















Schramberg - Nicht nur für das Publikum des Konzerts am frühen Sonntagabend im Treppenhaus des Junghans Terrassenbaus war es ein schönes Erlebnis, gemeinsam ein Live-Konzert in besonderer Umgebung zu genießen. Auch die Musiker freuten sich. "Bis jetzt mussten wir zwei Jahre lang immer ohne Applaus spielen", sagte Posaunist Michael Anton Müller, der nicht nur sein Instrument souverän beherrschte, sondern auch mit viel Humor durch das vielseitige Programm führte. Das auf den Steinstufen des Treppenhauses sitzende Publikum schmunzelte. Die von den Konzerten im Park der Zeiten bekannten Sitzunterlagen hielten die Kälte ab. Zweimal, in 2020 und 2021, hatte das Konzert wegen der Pandemie verschoben werden müssen. Jetzt konnte es endlich stattfinden.

Feuerwerk

Die fünf Musiker hatten ihren Platz auf der fünften Ebene des Terrassenbaus, auf einer Plattform vor dem seitlichen großen Ausstellungsgang, schön ausgeleuchtete Exponate im Hintergrund. Mit dem Publikum war kein direkter Blickkontakt möglich, dafür der akustische um so mehr. "War es zu laut? Nein? Wir können noch mehr geben", scherzte Müller nach dem ersten Stück ("The Arrival of The Queen of Sheba", in einem Arrangement von Howard Cable).

Es folgte ein Feuerwerk zwölf klassischer und moderner Kompositionen. Jede einzelne von der musikalischen Gestaltung und von der Darbietung her ein Genuss. Darunter zum Beispiel die "Bohemian Rhapsody" in einer Bearbeitung der Rockband "Queen", das "Trompeten-Konzert in C-Dur" von Antonio Vivaldi oder das Stück "Moment for Morricone", dessen Melodien man aus den Italo-Western kennt. Bei "That’s A Plenty" von Lew Pollak erklang Big-Band-Sound, beim "Libertango" eine Komposition von Astor Piazzolla mit herausforderndem Rhythmus. "Wir spielen es nicht mit dem Bandoneon, aber als Blechbläser ist es auch schön", kündigte Müller an.

In Erinnerung bleiben auch der schwebende Klang des "Concierto de Aranjuez" von Joaquín Rodrigo und "The Saints’ Hallelujah", bei dem das Halleluja aus "The Messiah" von Georg Friedrich Händel und "When the Saints Go Marching In" musikalisch ineinander verschlungen miteinander wetteiferten. Nach langem Beifall am Ende des Programm spielte die fünf "Die Rose" als Zugabe. "Ein Stück, wenn es mal nicht so gut geht", kündigte Müller es an. Musik gemeinsam zu hören in schweren Zeiten (wie heute), hat eine tröstende Wirkung.

Gute Akustik

Nach dem Konzert befragte Besucher versicherten, dass der Klang der fünf Instrumente sich im Treppenhaus gut gemischt habe und auch die Akustik ohne Tadel gewesen sei. Für das Junghans Terrassenbau Museum war es eine doppelte Premiere: "Zum ersten Mal fand ein solches Konzert statt und zum ersten Mal spielten die Swabian Brass hier", erklärte Claudia Schmidt, Leiterin Volkshochschule und Theaterring der Stadt Schramberg. Das Treppenhaus des Museums hatte dafür einen außergewöhnlichen Rahmen geboten.

Info

Das Blechbläserquintett "Swabian Brass" (www.swabianbrass.com) mit der klassischen Besetzung zwei Trompeten (Thomas Michelfeit und Meinrad Löffler), Horn (Takako Yamanoi-Kiehne), Posaune (Michael Müller) und Tuba (Antal Fenyvesi) wurde 1987 gegründet. Die fünf Musiker bieten in ihren Konzerten niveauvolle Musik, die bei weltlichem Programm gerne mit einem Augenzwinkern ("Blechbläser mit Herz und Humor") präsentiert wird. "Jeder von uns übt täglich zu Hause für sich und einmal in der Woche treffen wir uns für drei bis vier Stunden zu einer gemeinsamen Probe", berichtet Posaunist Michael Müller.

Der Konzertverbund "Dreiklang – Klassik im Landkreis Rottweil" entstand 2007 mit Unterstützung des Landkreises Rottweil als ein Kooperationsmodell zwischen drei Städten im Landkreis. Der ursprüngliche Dreiklang zwischen Oberndorf, Rottweil und Schramberg wurde in den kommenden Jahren mehrstimmig, als 2010 Dornhan und 2011 Sulz hinzukamen.