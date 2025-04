Lärmschutz Hüfingen Ende der Sanierung ist noch lange nicht in Sicht

Seit einem halben Jahrzehnt steht die Lärmschutzwand an der B 27 in Hüfingen. Doch über die rechte Fahrbahn nahe der Mauer ist seitdem kaum ein Auto gefahren. Sie ist nämlich aus Sicherheitsgründen gesperrt. Und das wird wohl noch lange so bleiben.