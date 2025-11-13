Konzert im Blauen Salon: So erweckte Günter Buchwald Bilder mit Musik zum Leben

Mit Klavier und Geige machte Günter Buchwald am Sonntag in der Reihe der Konzerte im Blauen Salon den Rathaussaal zum Stummfilm-Kino.
Fast voll besetzt war der Blaue Salon am Sonntag zum Stummfilmkonzert „Als die Bilder laufen lernten“. Von Anfang an konnte man über Günter Buchwalds einfühlsam improvisierte Filmmusik nur staunen: Mit welcher fast schon traumwandlerischen Sicherheit er mit seiner Musik haargenau die Stimmungslage der Filmszenen traf und die Eindrücke für die Zuschauer eindrucksvoll vertiefte, das war schon einzigartig.